Preso killer di Antonio | ha 18 anni e ha ammesso di averlo ucciso per motivi di droga

Spari in strada a Follonica : un morto. Preso il killer : Follonica , 13 apr. - , AdnKronos, - Un morto e due feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio, intorno alle 15, nella centrale via Matteotti a Follonica , Grosseto, . I colpi ...

Massacro di Cison - marito e moglie uccisi in giardino : Preso il killer - è un 35enne : Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri per l'omicidio della coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino (Treviso). Il presunto omicida vive a...

Campus Michigan - Preso studente killer : 8.45 La polizia ha arrestato il ragazzo di 19 anni, studente della Central Michigan University, che ieri ha ucciso i genitori che erano andati a prenderlo per lo 'spring break'. James Eric Davis jr. è stato bloccato senza incidenti. Lo studente è stato avvistato su un treno poco dopo la mezzanotte. Era stato dimesso circa un'ora prima della sparatoria dal Mid Michigan Medical Center,dove era finito forse per un'overdose. La Polizia ieri aveva ...

Sparatoria in una scuola - tre morti e 50 feriti : "Uccisa una prof - difendeva gli studenti". Preso il presunto killer : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera...