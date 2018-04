Premier | lo United perde con l ultima in classifica il City di Guardiola è campione d

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Probabili Formazioni Newcastle United-Arsenal - Premier League 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Formazione titolare per i Magpies; Mkhitaryan ancora out nei Gunners. La domenica di Premier League, valevole per la 34^giornata, si apre con la sfida di St James’ Park tra i padroni di casa del Newcastle United e l’Arsenal. Magpies che vengono da una vittoria importantissima ottenuta in trasferta nell’ultima giornata in casa del ...

Premier League - 33a giornata : lo United rovina la festa al City : Gli uomini di Mourinho, in rimonta, fanno loro il derby per 3-2 e rimandano la festa scudetto degli uomini di Guardiola. Il Liverpool non va oltre lo 0-0 nel derby del Merseyside, mentre il Chelsea , ...

Video/ Manchester City Manchester United (2-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Manchester City Manchester United (2-3): highlights e gol della partita, il derby vinto in rimonta da José Mourinho su Pep Guardiola (Premier League) che non festeggia il titolo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Premier League - il derby di Manchester va allo United : City sconfitto in rimonta 3-2 : derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate di anticipo, ma Pogba ...

Premier : rimonta United - City perde 3-2 : ANSA, - ROMA, 7 APR - Derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate ...

Premier - occhi puntati su City-United. Guardiola può vincere il titolo nel derby : MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED , sabato ore 18.30, diretta su Sky Sport 3 HD, Il derby più atteso, quello che potrebbe consegnare il titolo della Premier a Pep Guardiola, in caso di vittoria del ...

Premier League - dove vedere Manchester City-Manchester United in Tv e in streaming : All'Etihad Stadium si sfidano City e United: il titolo per gli uomini di Guardiola è a un passo L'articolo Premier League, dove vedere Manchester City-Manchester United in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Chelsea-West Ham United - Premier League 08-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-West Ham United, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Blues con Courtois in dubbio; Hammers con l’infermieria piena. La 33^giornata di Premier League si chiuderà con la sfida di domenica dello Stamford Bridge che mette di fronte i padroni di casa del Chelsea e il West Ham United. Blues che vengono dalla pesante sconfitta nel derby contro il Tottenham, che ha ridimensionato ulteriormente la stagione degli ...

Probabili Formazioni Manchester City-Manchester United - Premier League 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: In dubbio Aguero nei Cityzens; assente Jones nei Red Devils. E’ il big match della 33^giornata di Premier League ed è il Derby di Manchester quello che andrà in scena all’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Manchester United. Cityzens che vengono dalla brutta sconfitta rimediata in Champions League contro ...

Premier League - il Manchester United vince e risponde al Liverpool : Lukaku e Sanchez battono lo Swansea all'Old Trafford: , ri, scalvalcati i Reds che avevano sconfitto il Crystal Palace con il solito Salah

Probabili Formazioni Manchester United-Swansea - Premier League 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Swansea, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Alcuni dubbi per Mourinho, Swans con i soliti assenti. La Premier League riparte con la 32^giornata, e lo fa con il match all’Old Trafford che vede di fronte i padroni di casa del Manchester United e lo Swansea. Red Devils che vengono dall’ultima vittoria contro il Brighton in FA Cup, che gli ha permesso di ottenere le Semifinali della ...

Premier League - il Manchester United batte il Liverpool. Ok il Chelsea : Il Manchester United si aggiudica la sfida col Liverpool nel primo incontro della 30/a giornata di Premier League. A secco il bomber Salah, il 2-1 all'Old Trafford è stato firmato da una doppietta del ...

Premier League - Manchester United-Liverpool 2-1 : Rashford - che doppietta! Male Salah : ROMA - Rashford annulla Salah . È il gioiellino del Manchester United la star assoluta della sfida all' Old Trafford tra i Red Devils e il Liverpool . L'attaccante, a soli 20 anni, mette a segno una ...