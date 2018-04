Premier League | Manchester City campione d' Inghilterra

Premier League - il Manchester City è campione : il titolo lo porta il… West Bromwich : Premier League, il Manchester City è campione, la squadra di Guardiola vince il titolo grazie al West Bromwich che nella gara di oggi ha vinto contro il Manchester United, unico risultato possibile per chiudere definitivamente i conti. Nella gara di ieri il Manchester City ha vinto contro il Tottenham, oggi tutti sul divano per la partita tra United e West Bromwich, blitz esterno grazie ad una rete di Rodriguez al 73′. Lo United non può ...

Il Manchester City vince la Premier League - l'ennesimo capolavoro di Guardiola : ... grazie alla sua impressionante velocità , raggiunge i 35.04 km/h , e alla sua tecnica straordinaria nello stretto che lo consacrano già tra i migliori calciatori al mondo. 13 i gol in questa ...

Il Manchester City ha vinto la Premier League : Il Manchester United – secondo in classifica – ha perso: con cinque partite ancora da giocare non potrà recuperare i 16 punti di svantaggio The post Il Manchester City ha vinto la Premier League appeared first on Il Post.

Fifa 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di marzo, come miglior giocatore del campionato inglese, è l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di David Silva, Romelu Lukaku, Heung Min Son, Chris Wood e Cenk Tosun Offerta! Far Cry […] L'articolo Fifa 18 POTM: Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! proviene da I ...

Il Wolverhampton centra la promozione : torna in Premier League dopo 6 anni : 92 punti in classifica, miglior attacco e seconda miglior difesa: questi gli ingredienti della promozione in Premier League del Wolverhampton, già aritmeticamente vincitore della Championship inglese ...

Premier League - il Manchester City si riscatta : blitz sul campo del Tottenham : Tottenham-Manchester City 1-3 – Il Manchester City riscatta l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool e si avvicina sempre di più al titolo, può festeggiare già nelle prossime ore. La squadra di Guardiola passa in doppio vantaggio con Gabriel Jesus (22’) e Gundogan (24’), Eriksen (42’) riapre la partita ma Sterling al 72′ chiude definitivamente i conti, il Manchester City super in Premier meno in Champions League. ...

Premier League - Liverpool-Bournemouth 3-0 : Mané - Salah e Firminho show : LIVERPOOL - 'Fresco' di qualificazione alla semifinale di Champions League , dove ad attenderlo ci sarà la Roma , il Liverpool continua l'ottimo momento in Premier League battendo 3-0 il Bournemouth ...

Premier League - il Chelsea batte il Southampton - il Liverpool schianta il Bournemouth : Il Chelsea batte in rimonta il Southampton nel match valido per il 34° turno di Premier League. I Blues si impongono in trasferta per 3-2 dopo essere andati sotto di due gol. A illudere il ...

Premier League - Liverpool-Bournemouth 3-0 : Salah - 30° gol in campionato : ROMA - Il Liverpool non si fa distrarre dalla Champions e in campionato si sbarazza facilmente del Bournemouth , 3-0, . In gol tutto il tridente delle meraviglie: Mané, Salah e Firmino . A proposito ...

Premier League - il Chelsea batte il Southampton in rimonta : Il Chelsea batte in rimonta il Southampton nel match valido per il 34° turno di Premier League. I Blues si impongono in trasferta per 3-2 dopo essere andati sotto di due gol. A illudere il ...

Premier League - rimandato l'uso della VAR : Non soltanto qui in Inghilterra, ma ovunque nel mondo. Gli arbitri vanno aiutati. Oggi il calcio è più rapido e più veloce. E per ribadire il suo pensiero sulla necessità dell'introduzione ufficiale ...

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Premier League - no al Var dal 2018-2019 : le motivazioni : La Premier League resta ferma sul no, anche nella prossima stagione infatti non verrà introdotto il Var. E' questa la decisione presa oggi dai venti club che compongono il campionato inglese, che ...

Probabili Formazioni Newcastle United-Arsenal - Premier League 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Formazione titolare per i Magpies; Mkhitaryan ancora out nei Gunners. La domenica di Premier League, valevole per la 34^giornata, si apre con la sfida di St James’ Park tra i padroni di casa del Newcastle United e l’Arsenal. Magpies che vengono da una vittoria importantissima ottenuta in trasferta nell’ultima giornata in casa del ...