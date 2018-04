Porsche - I 70 anni del mito - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 15 aprile 2018) L8 giugno del 1948, il prototipocon telaio numero 356.001 otteneva lomologazione per luso stradale. Di fatto, prese il via quel giorno una storia ormai settuagenaria, con una lunga serie di successi sportivi e modelli indimenticabili.La kermesse. In occasione dellimminente ricorrenza, la Casa di Zuffenhausen ha inaugurato la mostra "70di auto sportive" presso il Drive, larea espositiva del Volkswagen Group Forum di Berlino. Suddivisa in dieci aree tematiche, lesposizione si concentra sugli eccezionali sviluppi delle auto sportive negli ultimi 70e sulle persone che hanno reso gloriosa lazienda tedesca, dai suoi fondatori ai dipendenti.Le auto. Dalla citata356/1 fino alla Mission E, che prefigura la prima elettrica di serie della Casa, i visitatori verranno accolti da una serie di concept, vetture da corsa e modelli di serie che troverete ...