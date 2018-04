Porcellana di Noemi | testo e significato | il brano affronta il tema delicato degli

correttainformazione

(Di domenica 15 aprile 2018)di “”, il nuovo singolo diestratto dal suo album “La luna”. Illa delicataticaattacchi di panico. A maggio poi prenderà il via “La Luna – Tour 2018” della leonessa che la porterà in giro nelle principali città d’Italia. In attesa del Tour 2018, arriva in radio il nuovo singolo ditorna in radio da venerdì 13 aprile con “”, il quarto singolo estratto dal suo ultimo lavoro discografico “La Luna” pubblicato per Sony Music lo scorso 9 febbraio. Il nuovo inedito arriva dopo il grande successo di “Non smettere mai di cercarmi”, presentata al Festival di Sanremo 2018, tra i brani sanremesi più trasmessi in rotazione radiofonica. Il nuovo album divanta collaborazioni importanti tra cui quella con ...