Blastingnews

: Pistoia, investite madre e figlia: muore bimba di 3 anni - Corriere : Pistoia, investite madre e figlia: muore bimba di 3 anni - M75L : Pistoia: muore bimba di 3 anni investita da un'auto spinta in avanti da un'altra - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Fanpage Pistoia, mamma e figlia travolte da un’auto: la bimba di 3 anni muore. ? Leggi l'… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Quando nelle pagine del destino è già scritto il giorno e l'ora della fine non esiste modo e maniera per impedire che questo accada. Un destino che a volte può essere troppo crudele e che tanti definiscono 'sfortuna', ma non è altro che un 'fatal destination' al quale non si può sfuggire. Sono tante le storie di morti assurde e incomprensibili, come sono tante le storie di miracolati, tutti casi che fanno capire quanto la vita sia legata a un filo, un filo che ieri sera ha deciso di spezzarsi portando via in maniera incomprensibile unadi tree mezzo. Tragedia a Uzzano, madre e figlia investite,sul colpo, la mamma è in gravi condizioni È quanto è accaduto ieri sera a Uzzano un paese in provincia di, protagonista la fatalità che ha stabilito data e ora per distruggere una famiglia. Madre e figlia di treche mentre attraversavano la strada sono state ...