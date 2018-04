Pistoia | auto ferma per far passare famiglia ma un’altra macchina tampona | morta bimba di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) Una bambina di tre anni e mezzo èper le ferite riportate in un investimento nel quale è rimasta gravemente ferita la madre 42enne di Montecatini Terme (). Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20,35 sulla strada statale Lucchese all’altezza dell’ex Zincheria Toscana a Santa Lucia di Uzzano (). Dalla prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della stazione di Pescia, una, composta da padre, madre e ladi tre anni e mezzo, si stava accingendo ad attraversare la strada per recarsi da conoscenti a cena. Il padre avrebbe attraversato per primo la strada in quel punto priva di strisce pedonali. La moglie e la figlia sono rimaste leggermente indietro ma unmobilista 72enne alla guida di un’Fiat Panda si èto per consentire loro di attraversare. In quel frangente e sopraggiunta un’Chevrolet Cruze, guidata da un 23enne, ...