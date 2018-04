Pioggia rossa in arrivo

calcioweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) (AdnKronos) – Un piccolo vortice ciclonico dal Nord Africa raggiungerà l’Italia: pioverà rosso. Il vortice africano si muoverà verso Nordest raggiungendo il mar Tirreno, ma influenzando anche le regioni settentrionali. Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – la nuvolosità che girerà attorno al vortice depressionario avrà coperto il cielo delle regioni meridionali, poi avanzerà verso le regioni adriatiche centrali e infine il Nord. Le precipitazioni però riguarderanno sin dal mattino soltanto Marche, Abruzzo, Umbria, poi dal pomeriggio le regioni del Nordest e in serata del Nordovest e l’arco alpino. Le piogge attese non risulteranno particolarmente forti, ma generalmente di debole entità, e a volte si alterneranno a pause asciutte e soleggiate e avranno la caratteristica di essere rossicce per la presenza di sabbia sahariana dal deserto. Le ...