Piemonte | valanga interrompe la SS25 | la strada del Moncenisio resta chiusa

Maltempo Piemonte : valanga a Venaus - chiusa la statale del Moncenisio : chiusa a causa di una valanga la SS25 del Moncenisio, nel territorio di Venaus: lo rende noto l’Anas, sul posto con i suoi tecnici per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione della massa nevosa. L'articolo Maltempo Piemonte: valanga a Venaus, chiusa la statale del Moncenisio sembra essere il primo su Meteo Web.

Piemonte : valanga in Valsesia - isolate 19 persone : Nel territorio di Alto Sermenza (Vercelli), in Valsesia, un gruppo di 19 persone, tra cui alcuni turisti, è rimasto isolato: le nevicate dei giorni scorsi hanno provocato la caduta della valanga “Ciaffera”, che si crea spesso in questi casi. La massa di neve ha interrotto la SP 10 dopo Rimasco. In corso le operazioni di rimozione della neve. In via precauzionale è stata chiusa anche la SP 124 che collega Ferrate a ...

Piemonte : simulazione di valanga a Sestriere : Gli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico hanno partecipato questa mattina a ‘Chaberton 2018’ una simulazione di valanga organizzata dalle truppe Alpine dell’Esercito italiano nel territorio del Comune di Sestriere (Torino) alla presenza del ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Si è trattato – si spiega in una nota di Sasp Piemonte – di un’esercitazione inserita all’interno dei ...

Montagna - travolto da una valanga : grave uno sci alpinista in Piemonte : Uno scialpinista è stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne di Torino. L’uomo è stato trovato nella zona di Usseglio, in località Pian Benot, dalle squadre del Soccorso Alpino che stanno tentando di rianimarlo per portarlo all’ospedale di Torino. Il rischio valanghe in Piemonte era segnalato dall’Arpa come molto alto e ci sono stati altri casi di soccorsi in Valsesia per ...