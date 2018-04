Piazza S Carlo | gip | cade l' accusa di omicidio preterintenzionale

Piazza San Carlo - cade accusa omicidio : ANSA, - TORINO, 15 APR - E' stata modificata l'accusa di omicidio preterintenzionale mossa ai due giovani arrestati dalla polizia a Torino per i fatti di Piazza San Carlo. Dopo l'udienza di convalida, ...

Torino - Piazza San Carlo : la banda aveva già colpito altre volte. In azione anche al concerto di Elisa e Ghali e in Olanda : Una bomboletta spray al peperoncino, utilizzata per seminare il panico e poter rapinare indisturbati. Un metodo consolidato e usato più volte. Così hanno messo a segno i propri colpi i dieci ragazzi, giovanissimi, arrestati ieri dalla polizia di Torino con l’accusa di aver scatenato il terrore in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Concerti, discoteche, negozi e centri ...

Piazza San Carlo - Procura : "Con più sicurezza non ci sarebbero stati esiti gravi" : I magistrati sulla serata del 3 giugno 2017: 'La gente avrebbe potuto allontanarsi in pochi minuti'. Il Procuratore Spataro: "Sei arresti in carcere, uno ai domiciliari". Avrebbero usato spray urticante contro la folla per mettere a segno delle rapine

"Mia madre è paralizzata dalla notte in Piazza San Carlo. Non può abbracciare i suoi nipoti e non vuole sapere nulla" : "Li hanno presi? Davvero? Sono contento, ma i nostri occhi, tutte le nostre energie, la nostra vita, è proiettata sull'aiutare mia madre". Perché la signora Marisa è tetraplegica dalla notte in Piazza San Carlo, quando la folla in fuga la schiacciò, procurandole una lesione che l'ha resa invalida. A parlare in un'intervista a La Stampa è il figlio che racconta la vita della sua famiglia dopo quel terribile ...

Il caos di Piazza San Carlo colpa della gang di maghrebini : Nel mucchio selvaggio ci sono italiani di seconda generazione, ragazzi dal nome arabo ma nati a Torino, a Ciriè, a Reggio Emilia: ma anche loro simili arrivati da poco, accolti con permesso di ...