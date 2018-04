Piazza S Carlo | convalidati due dei sette fermi Cade l' accusa di omicidio

Piazza San Carlo - gip : cade l’accusa di omicidio preterintenzionale : Piazza San Carlo, gip: cade l’accusa di omicidio preterintenzionale Il capo d’accusa si riferisce al caso di Erika Pioletti, la donna deceduta nella calca che si scatenò il 3 giugno 2017 Continua a leggere

Cade l'accusa di omicidio preterintenzionale per i ragazzi a processo per i fatti di Piazza San Carlo : È stata modificata l'accusa di omicidio preterintenzionale mossa ai due giovani arrestati dalla polizia a Torino per i fatti di piazza San Carlo. Dopo l'udienza di convalida, il gip ha convalidato i fermi e ha disposto la custodia cautelare per morte come conseguenza di altro delitto (in relazione all'omicidio colposo).Il capo d'accusa si riferisce al caso di Erika Pioletti, la donna di Domodossola deceduta per le ferite riportate nella ...

Torino - Piazza San Carlo : la banda aveva già colpito altre volte. In azione anche al concerto di Elisa e Ghali e in Olanda : Una bomboletta spray al peperoncino, utilizzata per seminare il panico e poter rapinare indisturbati. Un metodo consolidato e usato più volte. Così hanno messo a segno i propri colpi i dieci ragazzi, giovanissimi, arrestati ieri dalla polizia di Torino con l’accusa di aver scatenato il terrore in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Concerti, discoteche, negozi e centri ...

Piazza San Carlo - Procura : "Con più sicurezza non ci sarebbero stati esiti gravi" : I magistrati sulla serata del 3 giugno 2017: 'La gente avrebbe potuto allontanarsi in pochi minuti'. Il Procuratore Spataro: "Sei arresti in carcere, uno ai domiciliari". Avrebbero usato spray urticante contro la folla per mettere a segno delle rapine