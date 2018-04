Pescara-Bari ad alta tensione | follia dei tifosi | aggressioni e bombe carta

calcioweb.eu

: PUNTO D'ORO PER IL PESCARA DI PILLON. 'LA BARI' RECUPERATA DUE VOLTE: FINISCE 2-2 L'attaccante individuato da Zema… - AbruzzoIndepend : PUNTO D'ORO PER IL PESCARA DI PILLON. 'LA BARI' RECUPERATA DUE VOLTE: FINISCE 2-2 L'attaccante individuato da Zema… - iojuventino : RT @fenicejuventina: 18° min Pescara-Bari. @Gazzetta_it vi ricorda qualcosa?! A me Iuliano-Ronaldo. E cos'ha fatto l'arbitro? Niente!!! No,… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Teppisti pescaresi scatenati tra venerdì notte e sabato mattina in vista della sfida contro ilfinita poi 2-2. Sfida sentitissima per idella squadra abruzzese, inaccettabile però quanto è accaduto. Aggredito un collaboratore del tecnico Grosso,contro la squadra pugliese che alloggiava in un hotel della città, imbrattati i muri dei familiari del tecnico barese originario di. Insomma unadietro l’altra in due giorni di grossa. L'articoloaddeisembra essere il primo su CalcioWeb.