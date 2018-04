Perde il controllo della moto Ferito in tangenziale

Buffon Perde il controllo : 'Arbitro non all'altezza - doveva stare in tribuna. Non è un uomo ma un killer - un animale' : Rammarico in gara di andata? Sicuramente all'andata è venuto fuori un risultato che per una squadra normale non lasciava spazio a una rimonta, ma siamo gente di sport, sappiamo come si affrontano le ...

Perde il controllo del trattore e viene travolto : muore pensionato fasanese : PEZZE DI GRECO - Tragedia nel centro abitato di Pezze di Greco. Un pensionato della frazione - Giovanni De Mola, 87 anni - è deceduto nella tarda serata di ieri , mercoledì 11 aprile, presso l'...

Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail : morto 28enne : Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 8 aprile in via Tiburtina Valeria, a Roma, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail...

Perde il controllo dell'auto - muore il 20enne Stefano Conti : La tragedia ha colpito profondamente il mondo del calcio locale. La partita in programma oggi tra Mondaino e Accademia Rimini è stata rinviata. In una nota l'Asd Mondaino "si stringe al dolore dei ...

Perde il controllo della Harley mentre va al raduno - grave un 56enne : grave incidente stradale, domenica pomeriggio, per un 56enne che stava andando a un raduno di moto d'epoca in sella alla sua Harley Davidson . Poco prima delle 15.30 l'uomo, che stava percorrendo la ...

Verona - Perde il controllo dell’auto e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Marco Agnello, 19enne originario di Palermo, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su se stessa. È successo in provincia di Verona, dove risiedeva da anni. Secondo gli inquirenti, che ancora devono ricostruire la dinamica, l'incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità.Continua a leggere

Perde il controllo mentre fa manovra con l'auto - in bilico sopra una mura : Nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Primo Maggio per recuperare una macchina in difficoltà. Un uomo alla condotta dell'auto, mentre ...

Ballando con le stelle - disastro in diretta. Milly Carlucci Perde il controllo - disgrazia in prima serata : Caos totale a Ballando con le stelle . È la serata delle polemiche - riassume il Tempo - ne scoppiano talmente tante che la presentatrice del talent show Milly Carlucci alla fine è preoccupata perché ...

Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria - ferita una 21enne : Grave incidente stamani poco prima delle 8 a Ronchis, in Comune di Faedis, lungo la strada provinciale 15 che porta all'uscita della località. La dinamica Coinvolta nel sinistro, una giovane di 21 ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta - ferito un 77enne : Vendita sottocosto della Rocca Pescarola, chiesto il giudizio per due 3 Novate, detenuto manda tre agenti all'ospedale 4 Anche a Piacenza una squadra speciale di carabinieri antiterrorismo L'auto ...

Donna di 87 anni Perde il controllo dell'auto per rispondere al cellulare. E poi rifiuta il trasporto all'ospedale : La Spezia - Una leggera distrazione, la perdita del controllo della vettura e la collisione contro il marciapiede. E' avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, in Via Sarzana, all'altezza di Melara. ...

Treviso - Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato : Andrea muore a 23 anni : Andrea Vanin, 23enne di Quinto di Treviso, stava tornando a casa da una serata con gli amici quando con la sua auto è finito fuori strada andando a schiantarsi prima contro un albero e poi finendo in un fossato. È morto sul colpo. Sul luogo gli inquirenti stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

ALESSIA MARCUZZI Perde IL CONTROLLO CON EVA HENGER/ “Questo è un programma pulito!” (Isola dei Famosi) : ALESSIA MARCUZZI si è espressa duramente contro Eva HENGER nella diretta de L'Isola dei famosi, accusandola di essere una finta moralista e di avere cambiato le sorti del programma.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 08:10:00 GMT)

Alessia Marcuzzi Perde il controllo con Eva Henger/ “E' follia! Non fare la santerellina!” (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi si tiene a debita distanza dalle polemiche in corso all'Isola dei Famosi 2018 e trascorre un week end da sogno a Parigi con la figlia Mia. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:29:00 GMT)