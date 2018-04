Per OnePlus 6 si parla di Coral Blue e di una Dash Charge V2 da record

Nuove immagini Per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro : Scopriamo Nuove immagini di LG G7 ThinQ, nascosto in alcuni case decisamente ingombranti, OnePlus 6, nascosto sotto al fratello OnePlus 5T. Per la prima volta invece parliamo di Honor 10 Pro e della sua tripla fotocamera posteriore. L'articolo Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

OnePlus vuol rimediare in fretta : arrivano le OxygenOS Open Beta 25 e 34 Per OnePlus 3T e 3 : OnePlus vuol farsi perdonare: dopo la gaffe delle scorse ore, sono state rilasciate le OxygenOS Open Beta 25 e 34 rispettivamente per OnePlus 3T e 3

OnePlus 6 si mostrerebbe di sfuggita - con arrivo previsto Per il 2 maggio : OnePlus 6 potrebbe essere presentato ufficialmente mercoledì 2 maggio 2018, tra poco meno di un mese. Nel frattempo il prossimo flagship della casa cinese sarebbe protagonista di un brevissimo video.

Giallo attorno a OnePlus 6 : spunta la prima possibile data Per la presentazione ufficiale : Stiamo vivendo giorni davvero intensi per quanto riguarda il susseguirsi di rumors relativi al nuovo OnePlus 6, uno degli smartphone Android più attesi di tutto il 2018 considerando una scheda tecnica che non dovrebbe avere nulla da invidiare rispetto agli altri top di gamma. Durante lo scorso fine settimana abbiamo preso in esame la prima possibile foto dello smartphone, il che non ha fatto altro che alimentare curiosità ed attesa di utenti ...

Tre lettere segnano un cambiamento epocale Per OnePlus : OnePlus annuncia un cambiamento epocale, giunto a cinque anni dalla sua nascita. Cambia infatti l'estensione del dominio, che passa da .net a .com, te piccole lettere per un grande cambiamento.

OnePlus rimuove le ultime Open Beta Per OnePlus 5T - 5 - 3T e 3 a causa di un grave bug : OnePlus ha deciso di rimuovere le ultime Open Beta per OnePlus 5T, 5, 3T e 3 a causa di un grave bug relativo alla batteria. Ecco tutti i dettagli

Doppia funzione Per il tasto fisico di OnePlus 6 : rumors sempre più interessanti : Continua la nostra marcia di avvicinamento alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 6, dopo le notizie riportate un paio di giorni fa per quanto concerne la possibile scheda tecnica del tanto atteso device Android. La questione che intendo affrontare con voi oggi investe da un lato anche la dimensione software oltre che hardware, ma soprattutto trae spunto da un video teaser con cui il produttore ha cercato di mostrare qualche altro ...

OnePlus 6 suPera lo "slide to unlock" di iPhone e lancia lo "slide to focus" : Con i teaser degli ultimi giorni OnePlus sta chiaramente forzando la mano, segno che la presentazione del suo prossimo flagship è decisamente vicina

Anche OnePlus 6 dovrebbe usare le gesture Per la navigazione : Continuano i teaser pubblicati da OnePlus e relativi al prossimo flagship, che dovrebbe arrivare sul mercato a giugno. Il nuovo video sembra confermare l'utilizzo delle gesture per la navigazione.

Un aprile che inizia coi botti Per OnePlus 6 : ecco un mini riassunto con foto e video : OnePlus 6 attraversa un periodo denso di indiscrezioni che probabilmente lo condurrà presto alla presentazione. Facciamo il punto con le ultime voci

Le OxygenOS Open Beta 33 e 24 Per OnePlus 3 e 3T arrivano a due settimane dalle precedenti : Comincia con delle curiose scuse il thread con cui OnePlus annuncia sul forum ufficiale le OxygenOS Open Beta 33 e 24 rispettivamente per OnePlus 3 e 3T

OnePlus 5T - la primavera porta un sostanzioso sconto sulla spedizione rapida. Occhio : c'è poco tempo Per decidere : L'azienda sconta in modo consistente la spesa da affrontare per la spedizione prioritaria a coloro ordineranno un OnePlus 5T tramite il sito ufficiale

OnePlus offre un codice sconto di 3 - 14 euro Per gli accessori - solo fino a domani : OnePlus lancia sul suo sito ufficiale un piccolo sconto di 3,14 euro per gli accessori da almeno 19 euro: ecco i dettagli della promozione e il codice sconto per ottenere il ribasso, valido su diverse cover, pellicole e altro per OnePlus 5, OnePlus 5T e non solo.

OnePlus 6 suPer veloce in tutto - anche in LTE : supporto alla Categoria 16 : Pare che OnePlus 6 volerà grazie ad LTE di Categoria 16, cioè la capacità di raggiungere i 1000 Mbps qualora l'infrastruttura dell'operatore dovesse consentirlo