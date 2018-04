Per la Ferrari in Cina un podio e un rimpianto

Ferrari - Perché la monoposto migliore non ha vinto : Tema: come avere la miglior monoposto e sprecare il risultato. Svolgimento della Ferrari: fare una strategia conservativa e con marcamento a uomo , quello sbagliato, Bottas, e poi finire nelle peste ...

F1 - GP Cina 2018 : l’occasione Persa della Ferrari. Prima fila non sfruttata - strategia troppo difensiva. E Verstappen : Un’occasione persa. Così verrà ricordato il GP di Cina 2018 in casa Ferrari: dopo le qualifiche da urlo, con una Prima fila totalmente monopolizzata, ci si aspettava una vittoria a Maranello con il sogno della doppietta e invece al traguardo c’è tanto rammarico e la delusione è padrona all’interno del box del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen potevano scappare via fin da subito, avevano tutte le carte in ...

F1 Cina - Verstappen tocca Vettel : la Ferrari Perde posizioni : SHANGAI - Al 44° giro Verstappen tocca Vettel, in quel momento terzo, nel provare a sorpassarlo. Entrambi vanno in testa coda e la Ferrari presenta danni. Verstappen riparte in quinta posizione, il ...

Incidente Verstappen Vettel/ Video - Ferrari sPeronata tentando il sorpasso : penalità Per il belga : Incidente Verstappen Vettel Video: Ferrari speronata tentando il sorpasso: penalità per il belga. E’ successo durante il 43esimo giro del Gran Premio di Cina di Formula 1, in corso(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:39:00 GMT)

Così Ferrari ha raggiunto e quasi suPerato Mercedes : E la società americana Astm, prima al mondo in materia, riconosce che simile carburante non si trova in nessun distributore del globo. Va benissimo Così: anche in passato, hanno lasciato evolvere la ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : Vettel e Raikkonen - Ferrari Per sognare. Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari, sulla pista di Shanghai, punta a centrare il bersaglio grosso: la prima fila tutta Rossa, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen davanti a tutti, può far sognare. In particolare il tedesco va a caccia del terzo successo consecutivo, dopo i trionfi di Melbourne e di Sakhir. 4 volte campione del mondo semplicemente sublime ...

F1 - GP Cina 2018 : Ferrari all’arrembaggio - Vettel e Raikkonen Per fare i Dragoni. Prima fila tutta Rossa - serve il colpaccio : Sono giornate sempre più rosse, la Ferrari continua a fare sognare e non smette più di stupire: dopo le vittorie in Australia e in Bahrain, un nuovo sabato si è tinto con i colori della scuderia di Maranello e, proprio come a Sakhir, la Prima fila è tutta del Cavallino Rampante che ha giganteggiato in qualifica è si è messa dietro le Mercedes. Una prova di assoluto spessore da parte di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che partiranno davanti a ...

F1 - analisi qualifiche GP Cina 2018 : Ferrari suPeriore con le gomme ultrasoft - ma attenzione alla Mercedes Per la gara. Il meteo fattore determinante : Sabato da bollino rosso a Shanghai. Non per le temperature, decisamente fredde (12 gradi la temperatura dell’aria, 14 quella dell’asfalto), quanto nel risultato delle qualifiche del GP della Cina. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la seconda volta consecutiva, con accanto a lui Kimi Raikkonen, che proprio nell’ultimo giro si è visto soffiare una pole che sembrava già sua. Un risultato importante per la Ferrari. ...

Ferrari show a Shanghai : pole record Per Vettel : Si cercava la prova del nove. La verifica delle reale consistenza della Ferrari. Le qualifiche del GP di Cina hanno

Prima fila Ferrari anche in Cina - 'pole' numero 52 Per Vettel : Vettel ora insegue il terzo successo da inizio stagione: finora chi c'è riuscito è sempre diventato campione del mondo. Così i primi 10 : 1. Vettel , Ferrari, 1'31''095 , record della pista, ; 2. ...

SuPer Ferrari - Vettel in pole davanti a Raikkonen : Dietro le due Rosse le Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che scatteranno davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Una Ferrari quasi Perfetta : ora è la favorita : Forse domattina dopo il Gp , il via alle 8.10, potremo dire che la Ferrari ha davvero ribaltato il mondo della Formula1. I super 4 partiranno tutti con gomme gialle, le meno morbide. Difficilmente ci ...

F1 - Gp Cina : Ferrari suPer - Vettel in pole e Raikkonen secondo : SHANGHAI - Una prima fila ancora targata Ferrari. Come in Bahrain , anche a Shanghai - sede del terzo Gp della stagione - sono le Rosse a fare la voce grossa in qualifica. Sebastian Vettel, vincitore ...