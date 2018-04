Per il sud servono politici che pensino da statisti

Lonetti - FdI - : incontro Per realizzare coordinamento politico area Sud : La caduta del centrosinistra lucano, ne siamo certi, avrà anche l'effetto di di recuperare la partecipazione popolare alla vita pubblica, venuta meno negli anni a causa di una politica poggiata su ...

Lenzuola - l'esPerto : ogni quanto vanno cambiate - Perché il sudore è Pericoloso : Un microbiologo dell'Università di New York, Philip Tierno, lancia l'allarme sulle colture di funghi e batteri che possono annidarsi fra le nostre Lenzuola e potrebbero farci ammalare. L'umidità è un fattore importantissimo per la proliferazione dei microbi e considerando che in media un essere uman

“William si è tradito!”. A pochi giorni dal parto la rivelazione. Il sesso del terzo royal baby è ancora un segreto Per tutti. O almeno - lo era. Avete saputo cosa ha detto il duca di Cambridge? Una bomba. E i sudditi - ovviamente - sono impazziti : Il terzo royal baby è ormai vicinissimo manca davvero poco al parto di Kate. Non sappiamo quale dovrebbe essere la data presunta del parto perché non è mai stato detto, quel che è certo è che entro il 30 aprile il pargolo sarà nato. Non si sa neanche se sarà maschio o femmina perché Kate e William hanno deciso di mantenere il segreto… Intanto, alla Lingo Wing, cioè l’area privata dell’ospedale dove Kate Middleton partorirà – il St. Mary’s ...

“Quello è un ufo!” - l’avvistamento choc in Italia. Due provincie a nord e una a sud : paura nei cieli dello stivale. “Cosa diavolo sono?” - si chiedono in tanti suoi social. E la spiegazione degli esPerti non tarda ad arrivare : Nell’universo ci sono miliardi di miliardi i pianeti non ancora esplorati. È per questo che sempre più frequentemente e man mano che la scienza aerospaziale fa qualche tipo di scoperta, la “fatidica” domanda prende sempre più importanza: c’è vita nello Spazio? Secondo il mondo del cinema e quello di internet non c’è dubbio. Come dimenticare quegli splendidi lungometraggi di Steven Spielberg come “Incontri ravvicinati del ...

Alitalia riorganizza l'area commerciale - suddivisione Per tipologia di clienti : In questo modo, sapremo sviluppare e cogliere nuove opportunità strategiche, valorizzando la destinazione Italia nel mondo e recuperando centralità rispetto a segmenti di clientela ad alto valore che ...

Sud - De Vincenti : passiamo testimone - non si interrompa Percorso : Roma, 11 apr. , askanews, Come ci ha insegnato Keynes, 'non si cresce gli uni contro gli altri, si cresce tutti insieme'. E' la frase scelta dal ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno, ...

Sud - De Vincenti : passiamo testimone - non si interrompa Percorso : Il testo, curato da Giuseppe Coco , docente di Economia politica all'Università di Firenze e attualmente capo della segreteria tecnica del ministro De Vincenti, e da Amedeo Lepore , docente di Storia ...

Giappone - sei disPersi Per una frana nel Sud-Ovest del Paese - : Una massa di fango è crollata investendo quattro abitazioni nella prefettura di Oita. I dispersi sono un uomo di 45 anni e quattro donne di età compresa tra i 21 e i 90

Giappone : frana nel sudovest del Paese - 6 disPersi : Massiccia frana nel Giappone sudoccidentale: una massa di terra di 200 metri di larghezza per 100 di altezza è crollata investendo 4 case nell’isola meridionale di Kyushu intorno alle 3.50 di questa mattina. Circa duecento i soccorritori impegnati nella ricerca di 6 persone risultate disperse: sono un uomo di 45 anni e 4 donne di età compresa tra i 21 ed i 90. Quattro persone residenti in una delle case colpite sono riuscite a mettersi in ...

'E' il momento ideale Per rilanciare il Sud. Sarebbe folle non approfittarne' : Anche il ponte di Messina? Non sono un fanatico del ponte, ma faccio una riflessione fattuale: non c'è nessun posto al mondo in cui ci siano quasi sei milioni di abitanti e tre chilometri di mare in ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile Per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

Scandalo all’Isola. La gaffe che disintegra il reality. Alessia e la produzione stanno facendo di tutto Per evitare che il programma Perda credibilità dopo tutte le polemiche di quest’anno. Ma la naufraga - ingenua - in diretta si lascia sfuggire quella frase che fa sbiancare tutti quanti. “Regolamento violato”. Si suda freddo : Lunedì 9 aprile è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Nessuno se lo aspettava – qualcuno la dava per favorita – ma Alessia Mancini ha dovuto abbandonare il gioco. È questo che ha deciso il pubblico. E la ex letterina ha dovuto dire addio al sogno di gloria proprio a un passo dal traguardo. Vabbè, se ne farà una ragione. In fondo ora che lascia l’Honduras potrà riabbracciare la sua famiglia. A ogni modo, non è della Mancini (che ...

La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di revisione della condanna Per Oscar Pistorius : La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di appello di Oscar Pistorius, che aveva presentato domanda per la revisione della condanna a 13 anni di carcere per l’uccisione della compagna Reeva Steenkamp nel 2013. Pistorius aveva chiesto che The post La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di revisione della condanna per Oscar Pistorius appeared first on Il Post.