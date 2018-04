PD non cambia linea | “M5s e Lega dicano se sono in grado di fare qualcosa”

La vittoria di Carmen in Gli uomini non cambiano del 2° serale convince anche Paola Turci (video) : Carmen in Gli uomini non cambiano conquista la seconda puntata del serale. La giovane concorrente della squadra Blu ha conquistato la terza fase nella quale ha portato il celebre brano di Mia Martini, andando a convincere anche i più scettici. Numerose le esibizioni con le quali Carmen ha potuto dimostrare il suo valore, passando anche per un duetto con Einar che ha trovato il parere positivo di Alessandra Amoroso, una delle interpreti di ...

Mattarella non cambia linea : "Nessuna accelerazione" : Roma - Dura molto poco la 'pausa di riflessione' del presidente, una notte appena, il tempo di accendere la radio e sentire un autorevole giornalista palermitano annunciare che il periodo concesso ai ...

Vincitore e eliminati Amici serale 2018/ Pagelle seconda puntata : Carmen - vince con "Gli uomini non cambiano" : La seconda puntata del serale di Amici decreta due eliminati ed un Vincitore: non passano al terzo appuntamento Sephora e Daniele, sorride Carmen. (Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:52:00 GMT)

Siria - timing del Colle sul governo non cambia. Vinitaly crocevia politico : La situazione politica italiana, insomma, continua ad essere paralizzata. E si potrà sbloccare solamente in due modi. Il primo: le parti politiche dovrebbero abbandonare i veti a cui si sono ...

Berlusconi non cambia : l'opinione di Angiolo Alerci : Ma il nostro, nel corso della sua vita politica, di gaffe ne ha registrato molte. Il 28 dicembre 2012 , in una mia nota dal titolo "Berlusconi a Caltagirone" già scrivevo: "Nei giorni scorsi ...

Fattore Siria su Governo.Ma Mattarella non cambia la sua road map : Roma, 14 apr. , askanews, La politica italiana, alle prese con un nuovo fine settimana di riflessione, dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, e l'evidente stallo si trova davanti all'improvviso il Fattore Siria. Dopo ...

Il Tg5 cambia volto - non anima "Così conquisteremo i giovani" : ... Lamberto Sposini, Emilio Carelli e Cristina Parodi e ora lo dirige con orgoglio dal 2007: 'L'anima resta quella ma ogni direttore ha dato del suo: Enrico era attentissimo alla cronaca, Carlo ...

Venezia : M5S - su grandi navi tante promesse ma poi non cambia nulla : Venezia, 13 apr. , AdnKronos, 'Ci risiamo: tanti annunci, tante promesse e poi non cambia nulla. Anzi: le grandi navi continueranno a violentare senza alcun problema Venezia e l'ecosistema della ...

Il dolore dello zio di Erika : 'Per noi non cambia nulla - nessuno ce la restituirà' : 'Per noi non cambia nulla: Erika, purtroppo, non ce la restituisce più nessuno'. Angelo Rossi commenta così l'arresto dei presunti responsabili del caos di piazza San Carlo, lo scorso 3 giugno, in cui ...

Salvini : parole Berlusconi?non cambia nulla ma basta liti o si vota : Roma, 13 apr. , askanews, 'La battuta di ieri di Berlusconi? Non cambia nulla. Sono più attento alla sostanza che alla forma. Noi siamo pronti. Certo, ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza ...

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...