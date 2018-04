Pd | il programma per Castellammare in diretta streaming da Nizza

“Sarà Mara Venier la conduttrice”. Clamorosa novità nel mondo della tv italiana. Dopo l’esperienza all’Isola - per la Zia si aprono le porte di un altro programma. Non da comprimaria - ma da vera e propria protagonista (come ai bei tempi) : Terremoti e sconvolgimenti nel mondo della tv italiana. Si vanno delineando, settimana Dopo settimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all’Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Uomini e Donne : Marta lascia per sempre il programma? Nicolò in allerta : Uomini e Donne, Marta Pasqualato avverte Nicolò Brigante: ”Adesso si fa come dico io!” La corteggiatrice di Uomini e Donne, Marta Pasqualato, sembra non avere più interesse a proseguire la conoscenza con Nicolò Brigante, il tronista. Marta, infatti, nell’ultima puntata del programma non ha apprezzato il gesto di Nicolò di portare Virginia Stablum a Parigi […] L'articolo Uomini e Donne: Marta lascia per sempre il ...

'I Popolari per Cesena ci saranno alle elezioni' - partono 10 forum tematici per il programma : In particolare i forum evidenzieranno i seguenti temi: l'economia nel sociale, la finanza sociale, le imprese sociali, un nuovo modo di coinvolgere il sociale nella dimensione pubblica; l'...

Pentagono : programma chimico Siria impiegherà anni per riprendersi : Questa operazione non rappresenta un cambiamento nella politica americana, nè un tentativo di deporre il regime Siriano". 14 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

UOMINI E DONNE/ Anna Tedesco contro Gianni Sperti : "Ho lasciato il programma a causa sua!" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani non ha dimenticato Giorgio Manetti e lo dimostra in puntata. Anna Tedesco le lancia una frecciatina(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Mario Giordano non si occuperà più del programma di Rete 4 che sostituisce “Dalla vostra parte” di Maurizio Belpietro : Il giornalista Mario Giordano, direttore del TG4, non si occuperà della più della direzione editoriale di Stasera Italia, il programma di approfondimento sull’attualità di Rete 4 che ha sostituito Dalla vostra parte di Maurizio Belpietro. La notizia era stata data The post Mario Giordano non si occuperà più del programma di Rete 4 che sostituisce “Dalla vostra parte” di Maurizio Belpietro appeared first on Il Post.

Potente programma per creare Hotkey su Windows : Potente programma per creare Hotkey su Windows Perfect Hotkey è una Potente utility per la gestione e l’override di Windows. Perfect Hotkey ti consente di nascondere programmi e finestre, spegnerlo all’istante, riavviare o disconnettersi, inserire messaggi predefiniti, aprire un numero illimitato di siti Web, programmi, giochi, file, cartelle, unità. Tutto con la tua tastiera. Features […]

Superbike - GP Spagna 2018 : il programma di sabato 14 aprile. Gli orari e come vederlo in tv : Oggi sabato 14 aprile si accenderanno i motori ad Aragon per il GP di Spagna 2018, terza tappa del Mondiale Superbike. Si preannuncia una giornata molto intensa visto che, dopo un interlocutorio quarto turno di prove libere, sono in programma la Superpole e soprattutto la gara1. Ci sarà davvero da divertirsi, su questo tracciato le Ducati sono davvero molto performanti e hanno già fatto vedere delle ottime cose durante le prove libere: Marco ...

Sottoscritto accordo programma per il nuovo ospedale di Vibo : 13 apr 18 'Oggi pomeriggio, a Catanzaro, nella sede della Cittadella, è stato Sottoscritto dal presidente della Regione Mario Oliverio, dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia ...

Juventus-Napoli - quando si gioca? Data - programma e orario dello scontro diretto per lo Scudetto : Archiviata una settimana davvero molto emozionante e spettacolare in chiave Coppe Europee, si torna a parlare di campionato, con la sfida Scudetto che sta entrando nel vivo in Serie A: la Juventus è davanti ma sente il fiato sul collo del Napoli. Quattro punti a dividere le due compagini: ci sarà sicuramente una lotta fino all’ultimo respiro per il titolo. Attesissimo è ovviamente lo scontro diretto che si disputerà all’Allianz ...

Il Commissario Montalbano non va in onda il 13 aprile - cambio di programmazione per La Corrida : Dopo la messa in onda eccezionalmente di venerdì, Il Commissario Montalbano cambia programmazione e non torna stasera 13 aprile. Le repliche con la fiction diretta da Alberto Sironi torneranno regolarmente ogni lunedì sera su Rai1. La scorsa settimana, la prima rete italiana aveva deciso di trasmettere un episodio di Montalbano come "tappabuchi" in attesa del debutto de La Corrida, che di fatti arriva da stasera. L'appuntamento con Montalbano ...

Superbike - Gp Aragon 2018 : prove libere. programma - orari e come vederle in tv : Oggi venerdì 13 aprile si disputano le prove libere del GP di Aragon 2018, terza prova del Mondiale Superbike. Si torna in pista dopo gli appuntamenti in Australia e in Thailandia, il circuito spagnolo ci dirà qualcosa in più sui valori in campo. Per il momento il campionato è davvero molto equilibrato: Jonathan Rea è in testa alla classifica dopo gli ottimi risultati ottenuti a Buriram ma ha soltanto due punti di vantaggio su Marco Melandri, ...

Elisabetta Canalis - torna in Italia?/ La Rai corteggia l'ex velina per un nuovo programma... : Secondo gli ultimi rumors in viale Mazzini sembra che Elisabetta Canalis sia corteggiata dalla Rai per la conduzione di un nuovo, misterioso, programma. Di cosa si tratta?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 14:15:00 GMT)