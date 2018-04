Paul Belmondo | «La tenerezza di mio padre»

vanityfair

(Di domenica 15 aprile 2018) «Gli 85 anni di unsono sempre un bel traguardo. È stato bello condividere un momento come questo», dice, figlio dell’attore più carismatico della Nuovelle Vague, che tornerà, questa estate, dopo 10 anni di assenza dal set, a girare un film, con il regista Fabien Otteniente. Sulla locandina del prossimo Festival di Cannes, insieme a Anna Karina, sembra voglia ricordarci che esiste ancora. E nonostante l’età e l’attacco celebrale, che lo ha colpito del 2001, resta un’icona assoluta del cinema, con i suoi 60 film all’attivo e un successo di cui nessuno si dimentica. LEGGI ANCHEAlain Delon: «Come me non c’è nessuno» «Mioha avuto una vita spericolata, al cinema, sempre nei panni del ragazzaccio virile, dal pugno e lo schiaffo facile, anche con le donne, ma nella vita era una pasta d’uomo, untenero, sempre pronto allo scherzo». Nei 60 film, che ha girato ...