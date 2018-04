Pattinaggio di figura | Alex e Maia Shibutani non parteciperanno alla stagione 2018-2019

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 – Cappellni/Lanotte : “La performance più bella di sempre. Le medaglie passano in secondo piano” : “Grazie per sempre”. E’ con queste parole che Anna Cappellini, rivolgendosi a Luca Lanotte, ha ringraziato il suo compagno di avventura in quest’esibizione emozionante, nella free dance, dei Mondiali di Pattinaggio di figura a Milano. Lacrime e gioia fuse in un esercizio che, anche per i profani, è pura poesia. La colonna sonora de “La vita è bella”, capolavoro firmato da Roberto Benigni, si confà alla prova ...

Pattinaggio di figura - Mondiali : Cappellini-Lanotte - quarto posto e polemiche : MILANO - Emozioni, amarezza e polemica. E' lo stato d'animo pieno mdi sentimenti contrastanti del clan azzurro dopo l'ultima prova, la danza, ai Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura di Milano. ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna e Cappellini e Luca Lanotte commoventi ed emozionanti. Il ‘Boomerang’ dei centesimi condanna gli azzurri : Come un boomerang. Nel 2014, ai Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura in scena a Saitama (Giappone), i danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte conquistarono il titolo iridato per soli due centesimi, beffando la coppia canadese Kaitlyn Weaver-Andrew Poje che, nonostante una superiorità nel secondo segmento di gara, non riuscì a recuperare il vantaggio accumulato dagli atleti azzurri dopo la short dance. A distanza di quattro ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron trionfano nella danza sul ghiaccio. Amaro quarto posto per Cappellini-Lanotte : Dopo la rocambolesca gara del singolo maschile, il programma libero della danza sul ghiaccio ha ufficialmente chiuso il Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Come da pronostico Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato il loro terzo titolo iridato della carriera pattinando un programma sublime, danzando ogni singola nota dell’intricato spartito ...

Pattinaggio figura - mondiali delusione Kostner. Solo quarta dopo il programma libero : MILANO - Notte amara per Carolina Kostner, che sul più bello getta via la possibilità di laurearsi campionesa del mondo. Nella rassegna iridata di Milano, il quattordicesimo della sua carriera, la pattinatrice azzurra, prima dopo il programma corto , ha compromesso tutto nel libero. Gran parte dei salti del suo ...

Pattinaggio di figura - Mondiali Milano - pubblico italiano strepitoso : la campionessa olimpica cade - la reazione degli spettatori è da ... : Esibizione amara per la campionessa olimpica Zagitova ai Mondiali di Pattinaggio di figura di Milano 2018: la reazione del pubblico è encomiabile Tantissime emozioni questa sera a Milano per il ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : miglior prestazione stagionale per Anna Cappellini e Luca Lanotte. Domani necessario un free program memorabile per conquistare il bronzo : È iniziato in modo eccellente il Campionato Mondiale di Pattinaggio di figura (quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago) dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, quarti classificati dopo la migliore short dance della stagione, valutata dalla giuria 77.46 punti, nuovo record italiano nonché nuovo primato personale. Gli atleti azzurri allenati da Paola Mezzadri nella giornata di Domani tenteranno l’assalto ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte a caccia del podio nella gara più significativa della carriera : Anna Cappellini e Luca Lanotte nella giornata di domani scenderanno sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago per la short dance dei Campionati del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella loro Milano. Per Anna e Luca sarà decisamente una delle gare più importanti della carriera: le assenze dei fratelli americani Maia e Alex Shibutani, oltre che quella della coppia russa formata da Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, ...

Pattinaggio di figura-Mondiali di Milano : l'Italia brilla anche con le coppie di artistico - Della Monica-Guarise quinti dopo il corto : Al Mediolanum Forum di Assago i campioni nazionali a metà gara sono nella top 5, a meno di tre punti dal podio: 'Ci sentiamo al settimo cielo, lo sognavamo'. Ottavi, al momento, Marchei-Hotarek E' ...

