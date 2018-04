Pari tra Lazio e Roma

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Strakosha e la traversa salvano la Lazio - derby Pari! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 32^ giornata. Milan e Napoli pareggiano, la Juventus si porta a +6 sui partenopei e il derby finisce pari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Domenica Live - Loredana Lecciso stravolta da Barbara D'Urso : la prima apParizione dopo lo strappo con Al Bano : A Domenica Live da Barbara D'Urso per la prima volta ha deciso di parlare Loredana Lecciso, dopo la separazione ormai ufficiale con Al Bano. E già dal suo ingresso in studio, la showgirl è apparsa ...

Amici 2018 - seconda puntata serale : scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi. : Continuano i battibecchi tra Heather Parisi e Simona Ventura: la ballerina statunitense critica la conduttrice per il carisma (falso) che attribuisce a Biondo. Ad Amici 17 arriva Gianni Morandi che sfida Francesco Totti e rappa a sorpresa con Ghali. Vince la puntata Carmen, fuori Daniele e Sephora. Ecco le fasi più emozionanti della serata! Amici 2018, Morandi sfida Totti e rappa con Ghali La seconda puntata di Amici 17 si apre con il ...

Amici - scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi su Biondo : «Come fai a dire che non ha carisma?» : Nuove scintille tra i giudici di Amici : questa volta Heather Parisi ha avuto un piccolo battibecco con Simona Ventura . Durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, Biondo per i ...

Lite Heather Parisi e Alessandra Celentano/ "Hai i paraocchi" - la maestra sbotta : "Sei ridicola" (Amici 2018) : Heather Parisi e Alessandra Celentano, nuova Lite al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:05:00 GMT)

Atalanta-Inter 0-0 - ma il Pari serve poco ad entrambe : Quattro palle-gol nitide per gli orobici nel primo tempo, tre occasioni nella ripresa per la squadra di Spalletti: alla fine risultato giusto, ma per le due squadre la corsa all'Europa si fa più complicata

Dibattito sul carisma di Biondo con Beverly - ancora scontro tra Ventura e Parisi (video) : “Non sono parac**a” : Biondo con Beverly riaccende la polemica tra Simona Ventura ed Heather Parisi. Il concorrente della squadra bianca si presenta alla seconda fase con uno dei suoi inediti, che non postano il pensiero dei due commissari ancora convinte di quanto dichiarato nella prima puntata del serale. Simona Ventura ha ricordato quanto dichiarato nella prima puntata, difendendosi dalle accuse di questa settimana nella quale in molti l'hanno definita come ...

BIONDO ED EMMA MUSCAT STANNO INSIEME?/ Amici 17 - per Heather Parisi "Lui non è carismatico - lei straordinaria" : Grazie alla richiesta di Daniele, BIONDO ed EMMA si sono finalmente ritrovati ad Amici 17. I due condividono la casetta dei bianchi da una settimana e adesso i fan aspettano un duetto(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Aeroporto di Trapani. L'Osservatorio della Legalità ha visto i documenti sui soldi sPariti : I legali delL'Osservatorio della Legalità - Avv. Vincenzo Maltese e Dott. Marco Amato - a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, hanno incontrato il Responsabile del 4° Settore , Sviluppo ...

Serie A - Pari e patta tra Chievo e Torino : 0-0 al Bentegodi : Le formazioni ufficiali Il tabellino della gara La cronaca della partita QUI Chievo Mister Maran perderà Giaccherini appiedato dal Giudice Sportivo, ma recupererà Castro che non ha più la febbre. L'...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare Le mire di Parigi e il ruolo dell'Italia : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Milano - sPari in casa in via Sant'Erlembaldo/ Ultime notizie - aggressore tradito da un dito fratturato : Milano, spari in appartamento in via Sant'Erlembaldo, Ultime notizie: due feriti, sospettato fermato. Un italiano ha fatto fuoco contro due rumeni, ferendone uno gravemente(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:17:00 GMT)

Woken - c'è il Brescia e Rosucci vede il traguardo : 'Non si gioca per il Pari' : 'Nella testa della Juventus non esiste giocare per il paregg io - ha dichiarato la centrocampista a La Gazzetta dello Sport -, quest'anno ho capito cosa significa indossare questa maglia. Lo stile ...

Londra e Parigi - pressing per bombardare E distrarre dai problemi di politica interna : È un gioco vecchio come il mondo mai passato di moda, come ora stanno riscoprendo anche Emmanuel Macron e Theresa May, oltre naturalmente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E la Russia del ...