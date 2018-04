Papa Francesco ancora in campo per Alfie Evans

Siria - l'appello di Papa Francesco : “Prevalgano pace e giustizia” : E' un Papa Francesco pensieroso e preoccupato quello che ha commentato l'attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna alla Siria...

Eutanasia - Papa Francesco : per i casi come quello di Alfie “dignità e cure adatte” : Al termine dell’Angelus Papa Francesco è intervenuto su due casi di cronaca legati al tema dell’Eutanasia: quelli del francese Vincent Lambert e del bimbo inglese Alfie Evans. Il Santo Padre ha chiesto di pregare “perché ogni malato sia sempre rispettato nella sua dignità e curato in modo adatto alla sua condizione, con l’apporto concorde dei familiari, dei medici e degli altri operatori sanitari.” “Affido ...

Appello di Papa Francesco alla pace - ma nessuna condanna esplicita ai bombardamenti Usa : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo'. Parole che di ...

Appello di Papa Francesco alla pace - ma nessuna condanna esplicita ai bombardamenti Usa : Città del Vaticano ? nessuna condanna Papale ai bombardamenti franco-anglo-americani in Siria. Papa Francesco dopo la preghiera del Regina Coeli ha confessato ai fedeli che riempivano...

Don Gallo - appello a Papa Francesco per la beatificazione. Il docufilm sul prete di strada in esclusiva su Loft : Un appello a Papa Francesco per avviare il processo di beatificazione di Don Gallo, prete “angelicamente anarchico”, come si era definito lui stesso nell’omonima autobiografia. Lo hanno chiesto Moni Ovadia e Cosimo Damiano Damato, il regista di “Prima che il Gallo canti… Il vangelo secondo Andrea“, il docufilm sul prete di strada visibile in esclusiva sul sito e sulla app di Loft. prete, comunista, anarchico, no global, ...

Di Benedetto a ruota libera su Francesco Monte : 'Ho conosciuto il papà Angelo' : Sembra proprio che la relazione d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte stia diventando sempre più importante. I due si sono conosciuti all'interno del reality L'Isola dei Famosi dove entrambi hanno partecipato nel ruolo di naufraghi. Un momento perfetto per incontrarsi: entrambi infatti hanno da poco chiuso delle storie molto importanti. Lui con Cecilia Rodriguez, che l'ha lasciato dopo aver conosciuto Ignazio Moser nella casa del ...

Papa Francesco - il pontefice che veste i panni dei migranti : di Riccardo Cristiano* In occasione della recente presentazione del rapporto del Centro Astalli sull’emergenza delle migrazioni forzate, padre Fabio Baggio – sottosegretario di Papa Francesco alla sezione migranti e Rifugiati – ha raccontato un particolare di estrema importanza. Come è noto, da quanto è stato creato questo dipartimento all’interno del dicastero vaticano per la sviluppo umano integrale, Jorge ...

Papa Francesco : 'I 30 denari di Giuda furono la prima tangente' - oggi varrebbero 3mila dollari : Così risolve le cose il mondo con cose mondane. La prima è il denaro, il cui signore è il diavolo. Gesù stesso, infatti, disse che non si possono servire due signori'. Cristo tra gli insegnamenti ...

Papa Francesco : chi sono i cardinali che lo accusano di sette eresie : La dura critica dell'alto prelato Raymond Leo Burke che, con altri porporati, punta il dito sulle aperture pastorali alla famiglia da parte del pontefice

Formula E - arriva la benedizione di Papa Francesco. E sabato si gareggia – FOTO : Non poteva mancare la benedizione di Sua Santità, Papa Francesco, alla prima gara romana di Formula E, giovane competizione per monoposto elettriche che si svolge su circuiti cittadini. Il Santo Padre ha, infatti, dato il benvenuto a dirigenti e piloti giunti a Roma per il primo E-Prix capitolino della storia, in programma sabato 14 aprile. L’incontro con Papa Francesco si è svolto presso la residenza Papale di Santa Marta. Qui, prima della ...

Papa Francesco : “Provo dolore e vergogna per gli abusi dei vescovi in Cile” : In una lettera inviata ai vescovi cileni il Pontefice scrive. In Cile "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna".Continua a leggere

Pedofilia - la svolta di Papa Francesco : a Roma vescovi e vittime degli abusi : L'atto di accusa di 64 testimoni ascoltati dal suo inviato speciale tra Santiago del Cile e New York sono contenute in 2300 pagine che Papa Francesco invita i vescovi cileni ad accogliere "con il cuore e...