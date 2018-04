Palermo In via Campania | già dal sesto piano morto Daniele Laurella

Emma Dante - io via da Palermo.E' polemica : Tuttavia, tra spettacoli e didattica, presidia i maggiori teatri di Palermo, dal Biondo al Massimo. A questo punto facciamo un crowdfunding per aiutare Emma Dante a pagarsi uno spazio, sempre che non ...

Palermo : Asp in Piazza - rinviata al 17 aprile tappa a Trabia : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Rinviato al 17 aprile l'appuntamento di Trabia - previsto per giovedì 12 - con 'Asp in Piazza', il villaggio della salute itinerante dedicato alla prevenzione organizzato dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Medici, infermieri e personale tecnico dell'Asp sara

Oltre 14 ore d’attesa per un volo di 45 minuti : la disavventura dei viaggiatori a Palermo : I passeggeri costretti a scendere e dall'aereo già in pista e il volo rimandato di ora in ora fin al giorno successivo.Continua a leggere

Mafia - al via il processo Apocalisse : giudici a Palermo : E' entrata in camera di consiglio, nell'aula bunker del Pagliarelli, la prima sezione della Corte d'appello di Palermo, per decidere il processo denominato "Apocalisse". Il collegio presieduto da ...

Palermo : contratto Rfi per anello ferroviario - Orlando chiede controlli alla Regione : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha inviato al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone una nota con cui chiede l’attivazione dei controlli sulla spesa comunitaria per l’appalto relativo al prolungamento de

Aeroporto Palermo - nuovi collegamenti diretti Transavia per Rotterdam e Lione : Teleborsa, - Due nuovi collegamenti internazionali diretti dall'Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo Punta Raisi per Olanda e Francia. Transavia, compagnia low cost del Gruppo Air France/KLM, apre ...

Aeroporto Palermo - nuovi collegamenti diretti Transavia per Rotterdam e Lione : Due nuovi collegamenti internazionali diretti dall'Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo Punta Raisi per Olanda e Francia. Transavia, compagnia low cost del Gruppo Air France/KLM, apre infatti oggi, ...

DIRETTA / Parma Palermo (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 20:01:00 GMT)

Palermo : stop a manifestazioni in via Maqueda - Teresi 'Spostiamole in periferia' : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - "La scelta di bloccare le manifestazioni commerciali nel centro storico è comprensibile anche se, a mio avviso, rischia di essere un impoverimento per la città di Palermo". Così il presidente della V circoscrizione Fabio Teresi commenta l'ordinanza del sindaco di Paler

Mafia : voto di scambio - Procura Palermo chiede archiviazione per Ferrandelli : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale e oggi leader dell’opposizione al consiglio comunale, accusato di voto di scambio politico-mafioso. Il Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e il pm Caterina Malagoli hanno chiesto l’archiviaizone dell’indagine perché non sono stati trovati riscontri alle ...

Palermo : bombola gas finisce in compattatore - tragedia evitata in via Veneto : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte, a Palermo, per una bombola del gas finita in un compattatore dei rifiuti. La bombola era all'interno dei contenitori di 'residuo non riciclabile' di un condominio di via Veneto. "E' un episodio molto grave - spiega il presidente facente

Pasqua : Palermo - al via domani celebrazioni Settimana Santa : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Al via domani a Palermo le celebrazioni della Settimana Santa 2018 con il Solenne pontificale e la benedizione delle Palme alle ore 11. Anche in tutte le altre parrocchie dell’Arcidiocesi si svolgeranno i riti con le processioni che partiranno da un luogo attiguo le ch

Magna Via Francigena - da Palermo ad Agrigento attraverso Monreale. 180 km percorribili in 8 giorni : Il percorso, se saputo sfruttare in termini di promozione ed accoglienza, potrebbe diventare un volano dell'economia, un'alternativa che abbraccia un target di turismo diverso . A livello ...

Palermo - al via giornate ricerca plastica. : Il sistema italiano del riciclo degli imballaggi in plastica è un sistema all'avanguardia a livello europeo e noi vogliamo fare sistema e andare a proporre sempre più iniziative perché l'economia ...