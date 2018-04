Padova Truffe a religiosi | quattro arresti

Padova : truffe a banche - Gdf arresta un falso imprenditore : Padova , 20 feb. (AdnKronos) - Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Padova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Padova su richiesta della locale Procura della Repubblica, nonché numerose perquisizioni nelle provi

Padova : truffe a banche - Gdf arresta un falso imprenditore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra la fine dello scorso anno e gli inizi di quest’anno, dopo che la precedente società era stata bloccata per le indagini svolte, il soggetto ora tratto in arresto non si era perso d’animo assumendo al suo soldo un nuovo “prestanome”, un sessantenne residente a Teolo (Pd