Omicidio stradale | arrestato l' uomo che ha investito l' imprenditore Antonio Stragaprete

Bologna - alla guida ubriaco uccise una ragazza : condannato a cinque anni per Omicidio stradale : È stato condannato a 5 anni Mattia Sammartino, 23enne che ad aprile di un anno fa, mentre era al volante della sua auto, investì e uccise Marialaura Dibenedetto, 29 anni, che percorreva la Tangenziale ...

Ubriaco a 140 km all'ora uccide due ragazzi : arrestato per Omicidio stradale : Tragedia alle tre di notte a Pomigliano, tra via Alfa e via Terracciano: due giovani, la cui identità non è ancora stata resa nota, sono deceduti. Incidente Pomigliano: due morti...

Gela - un arresto per Omicidio stradale : 21.09 Con l'accusa di omicidio stradale, i carabinieri di Gela, su disposizione della Procura, hanno arrestato e posto ai domiciliari il conducente di un furgone coinvolto ieri nell'incidente lungo la statale che collega Mazzarino a Gela (CL), in cui ha perso la vita un motociclista di 30 anni. L'autista del furgone, 42 anni, originario di Mazzarino, risultato negativo all'alcool test, ha subito soccorso il trentenne, ma avrebbe effettuato una ...

Militare ubriaco imbocca il Gra contromano e uccide 35enne : accusato di Omicidio stradale : di Michela Allegri, Rosalba Emiliozzi e Marco De Risi ubriaco, imbocca contromano il Grande Raccordo Anulare, si schianta contro un'auto e uccide il conducente. Alla guida di una Ford C-Max impazzita, ...

Bisceglie - furgone contro muretto : morti 2 fratelli - 25enne arrestato per Omicidio stradale : Il giovane, che era alla guida di una vettura coinvolta nell'incidente, è risultato positivo all'alcoltest ed è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere

Vimercate - investita mentre andava a scuola : accusa di Omicidio stradale e omissione di soccorso per la 19enne al volante : omicidio stradale e omissione di soccorso sono le accuse nei confronti della 19enne che lo scorso ottobre aveva investito Stacey Oledibe, 14 anni, mentre andava all'Omnicompresivo a piedi e stava ...

Il pm chiede 8 anni per Domenico Diele - attore romano accusato di Omicidio stradale aggravato : Il pm della procura di Salerno, Elena Cosentino, ha chiesto otto anni di carcere per Domenico Diele nel corso del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti al gup Piero Indinnimeo. L'attore romano è accusato di omicidio stradale aggravato per la morte della 48enne Ilaria Dilillo.Nella notte tra il 23 e il 24 giugno dell'anno scorso, a bordo della propria autovettura e sotto l'effetto di stupefacenti, Diele ...

Omicidio stradale - pm chiede 8 anni per l'attore Domenico Diele - : Accusato per la morte della 48enne Ilaria Dilillo, la pena è stata chiesta dalla procura di Salerno nel corso del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti al gup Piero Indinnimeo

Omicidio stradale - pm chiede 8 anni per l'attore Domenico Diele : Omicidio stradale, pm chiede 8 anni per l'attore Domenico Diele Accusato per la morte della 48enne Ilaria Dilillo, la pena è stata chiesta dalla procura di Salerno nel corso del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti al gup Piero Indinnimeo Parole chiave: ...

Domenico Diele - il PM chiede 8 anni per Omicidio stradale : Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017 Domenico Diele, nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, ha investito con la sua automobile Ilaria Di Lillo, 48 anni, che passava di lì a bordo del suo scooter. L’attore apparso in 1992 e nel seguito, 1993, nei giorni seguenti ha gridato la sua colpevolezza e piano piano sono emersi i primi dati sull’incidente, compreso il fatto che l’attore stesse guardando ...

Primo Omicidio stradale in Salento : confermata in appello la condanna a 7 anni - : Investì con la sua moto un pedone, uccidendolo, dopo avere assunto sostanze stupefacenti . La Corte di appello ha confermato la prima condanna per omicidio stradale in Salento. Circa un anno fa, il ...

Omicidio stradale - concesso rito abbreviato all'attore Domenico Diele - : Ammessa dal gip del tribunale di Salerno la richiesta avanzata dai legali del 31enne che lo scorso 24 giugno, alla guida della sua macchina, travolse e uccise una donna di 48 anni. L'udienza è stata ...