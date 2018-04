Nuoto | Europei Glasgow 2018 | tutti i qualificati dell’Italia Possibili integrazioni fino

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Arianna Castiglioni vola nei 50 rana! Martina Carraro seconda e agli Europei : Arianna Castiglioni trionfa nella finale dei 50 rana donne con il crono di 30″67 nell’ultima giornata degli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. La lombarda grazie ad uno splendida progressione nei secondi 25 metri ha fatto la differenza rispetto a Martina Carraro, chiudendo con il crono di 30″67 (quarta prestazione mondiale del 2018). La genovese scende anche lei sotto il muro dei 31″ (30″93), conquistando il pass ...

Le ha avute positive, dice, 'mi sento più potente', ma ha avuto anche il tempo, 7:45.53

Nuoto - la seconda giovinezza di Fabio Scozzoli. Rinato anche in vasca lunga - obiettivo podio agli Europei : 59″33, personale nei 100 rana e terza prestazione mondiale dell’anno. Fabio Scozzoli c’è, più forte della solita allergia ai pollini di questo periodo dell’anno e più forte di quello che vinceva l’argento nella lontana Shanghai nel 2011. A Copenhagen, l’accoppiata oro-argento nei 50-100 rana degli Europei in vasca corta, ha messo in luce un atleta ritrovato, motivato e desideroso di puntare ad obiettivi ...

Nuoto - Fabio Scozzoli strepitoso : super 59.33 sui 100m rana - primato personale dopo 7 anni! Quarto tempo al mondo - da medaglia agli Europei : Fabio Scozzoli sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. dopo essersi laureato Campione d’Europa in vasca corta lo scorso dicembre sui 50m rana battendo il fenomeno Adam Peaty, il 29enne romagnolo conferma il suo eccezionale stato di forma e stampa un notevole 59.33 sui 100 metri rana in occasione dei Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione: ha migliorato il suo personale di nove centesimi dopo quasi sette ...

Nuoto - Thomas Ceccon scatenato sui 100m dorso : nuovo record italiano juniores e settimo al mondo. Il 17enne vola agli Europei : Thomas Ceccon incanta a Riccione dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani 2018 di Nuoto. Il sorprendente classe 2001, ormai sempre più convincente promessa del nostro movimento, ha siglato un interessante 53.94 sui 100m dorso: si tratta del nuovo primato italiano juniores (ormai demolito il 54.24 di Simone Sabbioni datato 2014) e del settimo crono mondiale stagionale a livello assoluto. Il veneto, grazie al trionfo odierno (ha ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : i criteri di qualificazione e i tempi minimi richiesti per gli Europei : Tutto è pronto a Riccione per il via degli Assoluti Primaverili in vasca lunga che qualificano per i Campionati Europei di Glasgow in programma dal 3 al 9 agosto. Già sabato sera avremo un’idea ben precisa della Nazionale che parteciperà all’evento più importante della stagione in terra scozzese, se non altro perchè tutti i vincitori delle gare di Riccione saranno presenti alla competizione continentale. Saranno infatti selezionati i ...

Nuoto : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Riccione. Non sono a rischio gli Europei 2018 a Glasgow : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Nuoto a Riccione (10-14 aprile). L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo avevano già lasciato intendere che qualcosa dal punto di vista fisico non andava. Parlando con il suo allenatore Marco Pedoja si è appurata la vera causa dei dolori provati ...

Nuoto : i criteri di qualificazione agli Europei 2018 di Glasgow : Dal 10 al 14 aprile a Riccione si terranno gli Assoluti di Nuoto di Riccione. Un appuntamento ormai abituale per il movimento natatorio italiano, chiamato ad esibirsi per ottenerei i pass di qualificazione agli Europei di Glasgow (3-9 agosto 2018), programmati ad agosto ed evento clou del 2018. I Campionati dunque varranno come selezione della squadra che prenderà parte alla rassegna continentale secondo i seguenti criteri imposti della ...

Nuoto di fondo - Martina Grimaldi nella Hall of Fame : “Che emozione! Punto agli Europei 2018 a Glasgow” : Campionessa del Mondo nella 10 km a Roberval (Canada) nel 2010, oro iridato nella 25 km a Barcellona nel 2013, bronzo olimpico a Londra nel 2012 (10 km) e tre volte sul tetto d’Europa, Martina Grimaldi può fregiarsi di un altro riconoscimento nel Nuoto di fondo. L’azzurra è entrata di diritto nella Hall of Fame della specialità, facendo parte del gotha delle acque libere. “Sono emozionata, questo è un riconoscimento per la mia ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Europei 2018 obiettivo n.1. Sto lavorando tanto per migliorare partenze e virate” : ESCLUSIVA – Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. Sono spesso loro a finire sui giornali per le vicende natatorie nazionali ed internazionali. Eppure, c’è chi meriterebbe più spazio per quanto sta costruendo ed ha già ottenuto in una piscina prestigiosa come quella della Duna Arena di Budapest nella rassegna iridata dell’anno scorso. Ci riferiamo a Simona Quadarella, bronzo mondiale nei 1500 stile libero, ...

Nuoto - Nicolò Martinenghi potrebbe dare forfait agli Assoluti di Riccione. Priorità sugli Europei 2018 a Glasgow : La partecipazione agli Assoluti di Nuoto a Riccione (10-14 aprile) di Nicolò Martinenghi è in forte dubbio. L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai prossimi Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo hanno causa precisa: un ematoma ai muscoli adduttori della coscia e un’infiammazione a livello del bacino. Questo il responso medico confermato ...

Nuoto - Gabriele Detti : “Non rinuncio a niente e punto agli Europei. Sarà grande sfida con Paltrinieri a Riccione” : Spettatore interessato del meeting di Milano Gabriele Detti fa il punto della situazione, reduce dai problemi alla spalla che ne hanno minato l’ultima parte del 2017, costretto a saltare gli Europei di Nuoto in vasca corta di Copenhagen (Danimarca). “Mi diverto a guardare le gare da fuori. E’ diverso rispetto al 2015 anche perché ora riesco a nuotare, anche forte – ha sottolineato il toscano intervistato da Stefano ...

Nuoto - Fabio Scozzoli : “Posso migliorare i miei record. Il mio obiettivo è fare bene agli Europei di Glasgow” : Presso la Sala Pirelli di Milano, ha avuto luogo quest’oggi la conferenza stampa di presentazione dell’ottavo Trofeo Città di Milano di Nuoto. Presenti il Presidente Nuotatori Milanesi Roberto Del Bianco, l’Assessore allo Sport e alle Politiche per i Giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi, assieme al Vice-presidente FIN Lombardia Annarita Blosi, il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali della FederNuoto Cesare Butini ed ...