Nuoto | Coppa Brema 2018 | doppietta Aniene! Federica Pellegrini ritrova i “suoi” 200 e si

Nuoto - Coppa Brema 2018 : Ancora doppietta Aniene! Federica Pellegrini ritrova i “suoi” 200 e si riscatta sui 100 stile : La serie infinita dell’Aniene non si interrompe: doppietta numero nove per la società romana nella Coppa Brema, il campionato italiano per Club andato in scena oggi nella vasca da 25 metri alla Piscina Comunale di Riccione, come da tradizione all’indomani della conclusione degli Assoluti in vasca lunga. L’Aniene domina la classifica femminile (135 punti), davanti al Club Azzurra 91 Bologna (91) e al Team Veneto (90), mentre in ...

Nuoto di fondo - Coppa Len 2018 : Ginevra Taddeucci seconda a Eilat! Andrea Manzi quarto : Italia in grande spolvero a Eilat (Israele) dove si è disputata la prima tappa della Coppa Len 2018 di Nuoto di fondo. Ginevra Taddeucci, infatti, ha conquistato un ottimo secondo posto nella dieci chilometri con il tempo di 2h04:15.50 arrendendosi soltanto all’ungherese Nikolett Szilagyi (2h04:13.95), terza la russa Anastasiia Krapivina (2h04:15.60). Martina Grimaldi, invece, ha concluso in quinta posizione (2h04:21.40). Risultato ...

PallaNuoto - i migliori italiani della Final Four di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio porta il trofeo in Liguria : A Bari nel fine settimana appena trascorso è andata in scena la Final Four della Coppa Italia di Pallanuoto maschile, che è andata alla Pro Recco, alla sesta affermazione consecutiva, la 13a totale in 27 edizioni. Ancora una volta sconfitto in Finale il Brescia, mentre terzo posto per Sport Management e quarto per Napoli. Andiamo a scoprire gli italiani che meglio si sono comportati in Puglia: Francesco Di Fulvio (Pro Recco): la sua doppietta in ...

PallaNuoto : Pro Recco vince Coppa Italia : Ma oggi purtroppo è una giornata triste per lo sport Italiano - ha aggiunto riferendosi alla scomparsa di Astori - ed è difficile comprendere come possano succedere questi avvenimenti".

PallaNuoto : la Coppa Italia va ancora alla Pro Recco! Sono sei consecutive - battuta l’AN Brescia : Sono sei di fila, tredici totali. La Pro Recco continua a lasciare le briciole agli avversari. Nell’ennesimo capitolo di una storia senza fine, i recchelini si impongono in quel di Bari nella finale della Coppa Italia per sugli eterni rivali dell’AN Brescia. I lombardi devono nuovamente arrendersi al monologo dei campioni d’Italia: ci erano andati vicinissimi all’impresa l’anno scorso, quando in casa uscirono ...

PallaNuoto - Coppa Italia 2018 : ancora una volta la finale sarà tra Pro Recco e AN Brescia : Ennesimo capitolo di una storia senza fine: ancora una volta la finale di Coppa Italia di Pallanuoto maschile sarà tra AN Brescia e Pro Recco. Si sono disputate oggi le semifinali in quel di Bari: i lombardi di Sandro Bovo hanno vinto lo scontro diretto con la Sport Management, successo nettissimo per i recchelini con la CC Napoli. Pro Recco-CC Napoli 20-3 Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Alesiani 1, Bruni 2, Molina Rios 3, Bodegas 1, Ivovic ...

FINAL FOUR COPPA ITALIA PALLANuoto - 1000 SPETTATORI ALLO STADIO DEL Nuoto DI BARI : I dettagli della cronaca delle due semiFINALi con i tabellini completi, sono disponibili nella pagina dedicata alla FINAL FOUR di COPPA ITALIA su www.federNUOTO.it Domani 4 marzo alle 14.00 la FINALe ...

PallaNuoto femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Roberta Bianconi porta il trofeo a Catania : Nel weekend appena trascorso si è disputata la Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto femminile, trofeo che dopo 5 anni è tornato a Catania. Roma è stata nuovamente sconfitta in Finale, come in FIN Cup, Terzo posto per Cosenza e quarto per Bogliasco. Andiamo a conoscere quali sono le italiane che si sono maggiormente distinte nella due giorni di gare. Roberta Bianconi (Catania): tripletta in semiFinale e tripletta in Finale. Già questo dato la ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018 : trionfa Catania - Roma battuta. Cosenza è terza : La Coppa Italia di Pallanuoto femminile torna a Catania dopo cinque cinque anni: le etnee hanno battuto per 12-6 in finale Roma, in una gara mai in discussione, con la Coppa che aveva preso la strada della Sicilia già dopo il primo quarto, concluso sul 4-0, in virtù della doppietta di Garibotti e delle marcature di Bianconi e Aiello. Le capitoline non riescono più a rientrare in partita: a metà gara lo score recita 6-1, poi un sussulto ...