Nuoto | Coppa Brema 2018 | Ancora doppietta Aniene! Federica Pellegrini ritrova i “suoi”

Nuoto di fondo - Coppa Len 2018 : Ginevra Taddeucci seconda a Eilat! Andrea Manzi quarto : Italia in grande spolvero a Eilat (Israele) dove si è disputata la prima tappa della Coppa Len 2018 di Nuoto di fondo. Ginevra Taddeucci, infatti, ha conquistato un ottimo secondo posto nella dieci chilometri con il tempo di 2h04:15.50 arrendendosi soltanto all’ungherese Nikolett Szilagyi (2h04:13.95), terza la russa Anastasiia Krapivina (2h04:15.60). Martina Grimaldi, invece, ha concluso in quinta posizione (2h04:21.40). Risultato ...

PallaNuoto - i migliori italiani della Final Four di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio porta il trofeo in Liguria : A Bari nel fine settimana appena trascorso è andata in scena la Final Four della Coppa Italia di Pallanuoto maschile, che è andata alla Pro Recco, alla sesta affermazione consecutiva, la 13a totale in 27 edizioni. Ancora una volta sconfitto in Finale il Brescia, mentre terzo posto per Sport Management e quarto per Napoli. Andiamo a scoprire gli italiani che meglio si sono comportati in Puglia: Francesco Di Fulvio (Pro Recco): la sua doppietta in ...

PallaNuoto : Pro Recco vince Coppa Italia

PallaNuoto : la Coppa Italia va ancora alla Pro Recco! Sono sei consecutive - battuta l’AN Brescia : Sono sei di fila, tredici totali. La Pro Recco continua a lasciare le briciole agli avversari. Nell’ennesimo capitolo di una storia senza fine, i recchelini si impongono in quel di Bari nella finale della Coppa Italia per sugli eterni rivali dell’AN Brescia. I lombardi devono nuovamente arrendersi al monologo dei campioni d’Italia: ci erano andati vicinissimi all’impresa l’anno scorso, quando in casa uscirono ...

PallaNuoto - Coppa Italia 2018 : ancora una volta la finale sarà tra Pro Recco e AN Brescia : Ennesimo capitolo di una storia senza fine: ancora una volta la finale di Coppa Italia di Pallanuoto maschile sarà tra AN Brescia e Pro Recco. Si sono disputate oggi le semifinali in quel di Bari: i lombardi di Sandro Bovo hanno vinto lo scontro diretto con la Sport Management, successo nettissimo per i recchelini con la CC Napoli. Pro Recco-CC Napoli 20-3 Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Alesiani 1, Bruni 2, Molina Rios 3, Bodegas 1, Ivovic ...

PallaNuoto femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Roberta Bianconi porta il trofeo a Catania : Nel weekend appena trascorso si è disputata la Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto femminile, trofeo che dopo 5 anni è tornato a Catania. Roma è stata nuovamente sconfitta in Finale, come in FIN Cup, Terzo posto per Cosenza e quarto per Bogliasco. Andiamo a conoscere quali sono le italiane che si sono maggiormente distinte nella due giorni di gare. Roberta Bianconi (Catania): tripletta in semiFinale e tripletta in Finale. Già questo dato la ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2018 : trionfa Catania - Roma battuta. Cosenza è terza : La Coppa Italia di Pallanuoto femminile torna a Catania dopo cinque cinque anni: le etnee hanno battuto per 12-6 in finale Roma, in una gara mai in discussione, con la Coppa che aveva preso la strada della Sicilia già dopo il primo quarto, concluso sul 4-0, in virtù della doppietta di Garibotti e delle marcature di Bianconi e Aiello. Le capitoline non riescono più a rientrare in partita: a metà gara lo score recita 6-1, poi un sussulto ...