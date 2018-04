Notizie del giorno | raid in Siria

Buone Notizie per Huawei P9 Plus e la sua batteria : resoconto del 13 aprile : Circa dieci giorni fa ho avuto modo di effettuare il download di un nuovo aggiornamento per Huawei P9 Plus TIM, in riferimento alla patch B384. Sulla carta si tratta in tutto e per tutto di un minor upgrade, come del resto vi ho riportato a poche ore di distanza dalla sua installazione. Maturando le prime opinioni sul campo, ho seguito dunque una strada ben precisa affinché potessi anticipare alcuni concetti a tutti coloro che fino a quel ...