Non insultate chi prova a fare arte | perché far smettere di fare arte a una persona

(Di domenica 15 aprile 2018) "Nonla gente che, consigliatela ma nonla, perché fardia unaè come ucciderla. Per favore date consigli, critiche, ma non insulti perché non fanno crescere nessuno". Sono bastate queste poche parole a Daniele Rommelli, giovane promessa della danza eliminata dal talent show di Amici De Maria De Filippi durante la scorsa puntata, per ammutolire la giuria e far alzare in piedi il pubblico in studio."Fardia unaè come ucciderla, quindi per favore date consigli ma non" #Amici17pic.twitter.com/Pg4qZjOyH2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 14 aprile 2018Daniele, visibilmente emozionato, ha voluto rivolgere il suo messaggio agli insegnanti del talent, ma il significato è universale. Il giovane ha voluto rispondere in questo modo ai due insegnanti di ...