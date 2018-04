Neymar 'Tra un mese torno' : ANSA, - SAN PAOLO, 15 APR - Il Brasile tira un sospiro di sollievo: ai Mondiali in Russia Neymar ci sarà. La conferma è arrivata dal diretto interessato, nel corso del programma 'Altas Horas' di Tv ...

Real Madrid - sono pronti i 400 milioni di euro per strappare Neymar al Psg : PARIGI - L'indiscrezione iniziò a circolare nella notte del 6 marzo, quando il Psg , nonostante gli investimenti faraonici della scorsa estate, aveva salutato anzitempo la Champions League , sogno ...

Balotelli : 'Io tra Neymar e Dybala. Tornerei all'Inter - al Milan solo con Galliani. Sulla Juve e Mancini ct...' : E' un Mario Balotelli a tutto tondo quello che si è confessato sulle pagine di Sportweek , supplemento settimanale de La Gazzetta dello Sport . Dalla delusione per la mancata convocazione in Nazionale da parte del ct ad interim Di Biagio in occasione delle ultime amichevoli con Argentina e Inghilterra, passando per il suo futuro e una ...

Ligue 1 - Balotelli : 'Cavani meglio di Neymar - ma Ibra è di un'altra dimensione' : Mario Balotelli , attaccante del Nizza , parla a Sport : 'Cavani? Miglior giocatore della Ligue 1, ha segnato molti gol negli ultimi due anni, ho grande rispetto per lui, ma non puoi paragonarlo a Ibrahimovic. Zlatan è di un'altra dimensione. Non ho ...

Francia - Psg tranquillo su Neymar - il Nizza non molla Balo gratis : TOP FLOP ESTERO Niente sconti per Balo. E niente aumento per Neymar. Nizza e Psg prendono posizioni chiare sui rispettivi bomber. Il primo è dato in partenza a giugno, ma non a parametro zero, secondo ...

Neymar : Real incontra padre giocatore : Da quil'intenzione di chiudere l'accordo prima dell'inizio della Coppadel Mondo, in modo da non condizionare tutto il resto delmercato, anche se Neymar senior considera l'operazione moltocomplicata. ...

Calciomercato : le indiscrezioni diventano realtà - il padre di Neymar tratta con il Real. Juventus alla finestra : Le indiscrezioni diventano realtà. L’attaccante ex Barca Neymar sarebbe sarebbe in trattativa con Real Madrid. Il padre del calciatore brasiliano, secondo quanto rivela il giornale spagnolo As, sarebbe già discutendo con Florentino Perez per studiare una strategia per la cessione. La Juventus è alla finestra: il sogno di Agnelli e Marotta e quella di creare un tridente offensivo con Dybala e Higuain. Un trio stellare, in grado di competere ...

Neymar si allena in palestra - in tv guarda PSG-Angers : Sta lavorando duro Neymar Jr dopo l'operazione al piede destro subita a Belo Horizonte per ridurre una frattura al quinto metatarso. Il brasiliano, che non sta vivendo una stagione particolarmente ...

Paris Saint Germain - Al-Khelaifi incontra Neymar a Rio de Janeiro : TORINO - Il gotha del Paris Saint Germain sbarca in Brasile per chiarire il futuro di Neymar , tornato in patria per il recupero post intervento. Il presidente Nasser Al Khelaifi , il direttore ...

Neymar - i bonus sul contratto con Nike : un milione di dollari per il Pallone d'Oro : Il brasiliano infatti riceverebbe 50mila dollari in caso di vittoria della Coppa del Mondo e 30mila dollari per un secondo posto, ma ben 200mila nell'ipotesi in cui diventasse lui il capocannoniere o ...

Neymar vuole operarsi ma per contratto decide il Psg : L'infortunio di Neymar , lesione del quinto metatarso, sta diventando una vera e propria soap opera. Il giocatore vorrebbe operarsi , con uno stop di un paio di mesi circa, , il Psg invece vorrebbe ...

Psg-Strasburgo - ‘mago’ Neymar : il gol del 2-1 è incredibile [VIDEO] : Il gol di Neymar è incredibile. Il Psg continua a dominare in Ligue 1, altro netto successo questa volta contro lo Strasburgo, il punteggio di 5-2 non lascia grandi repliche. Padroni di casa subito sotto, poi si scatena il brasiliano in gol anche Draxler, Di Maria e Cavani con una doppietta. In particolar modo da segnalare la rete del 2-1 proprio di Neymar, gioco di prestigio per il calciatore del Psg, gol dove vengono messe in mostra furbizia, ...

