New York | avvocato si immola come un bonzo per il clima

Avvocato si dà fuoco per protesta a New York : New York, 15 apr. , AdnKronos, E' morto dopo essersi dato fuoco in un parco di New York per protestare contro l'inquinamento e l'uso di combustibili fossili un importante Avvocato, David Buckel, ...

Clima & Ambiente : celebre avvocato si dà fuoco a New York per protesta - morto : Si è dato fuoco in un parco di New York per protestare contro l’inquinamento e l’uso di combustibili fossili: un celebre avvocato, David Buckel, specializzato in cause a difesa dei diritti gay, è morto. Il corpo di Buckel è stato rinvenuto nel Prospect Park di Brooklyn: ha lasciato un biglietto ed ha inviato una email a diverse testate, tra cui il New York Times. In quest’ultima ha scritto: “L’inquinamento sconvolge ...

«L'alienista» è un viaggio tra psicologia e thriller nella New York di fine Ottocento : Una giovane donna che non solo deve riuscire a farsi largo in un mondo popolato da uomini come quello della Centrale di Polizia in cui lavora come segretaria, ma anche nel gruppo d'indagine ...

Wells Fargo senza scampo a New York : Retrocede molto Wells Fargo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,14%. L'andamento di Wells Fargo nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...

New York : peggiora Endo International : In forte ribasso Endo International , che mostra un disastroso -2,05%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Endo ...

New York - ritrovato un quadro di Chagall. “Otello e Desdemona” rubato 30 anni fa e conservato in una scatola : Era rimasto per 30 anni nascosto dentro una scatola in una soffitta del Maryland perché impossibile da vendere. Così l’uomo che era riuscito a entrare in possesso dell’Otello e Desdemona, dipinto da March Chagall nel 1911, ha deciso di consegnarlo all’Fbi. L’opera tornerà nelle mani degli eredi dei legittimi proprietari, i coniugi Hellers. Il quadro era stato rubato dalla loro casa di Manhattan nel 1988, insieme ad ...

Molestie - Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York : Molestie, Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York L’attrice e Laura Boldrini protagoniste di un panel sull’Italia accolte dalle protagoniste del movimento #MeToo Continua a leggere

Perdersi - e ritrovarsi - a New York con Rosenblatt : Si dice, a ragione, che per conoscere una città non è sufficiente visitarla una volta. Se poi quella città è New York non te ne bastano dieci. Arrivato alla Grande Mela da turista prepari il tuo piano ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 67 - 02 dlr - più alto da 2014 : New York, 12 apr. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in rialzo toccando il livello più alto raggiunto dal 2014. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 67,02 dollari al barile, in crescita di 20 cents (+0,3%) rispetto all’andamento di apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 67,02 dlr, più alto da 2014 sembra essere il primo su CalcioWeb.