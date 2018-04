Nemmeno la crisi internazionale scioglie i nodi tra Salvini | Berlusconi e Di Maio 

agi

(Di domenica 15 aprile 2018) Dopo l'attacco missilistico alla Siria centrodestra ancor più diviso.ha criticato l'iniziativa attaccato chi ha "il grilletto facile". "Questo è il momento di non pensare e di non parlare", la risposta di. In Forza Italia si comincia a pensare che difficilmente il Capo dello Stato possa assegnare un pre-incarico al segretario del Carroccio, in quanto l'Italia è una colonna portante dell'Alleanza atlantico. "Si darebbe un messaggio negativo in un contestomolto chiaro", spiega uno dei 'big' azzurri. Il Cavaliere rilancia la necessità di un governo di centrodestra sorretto anche da un manipolo di 'responsabili', dice pubblicamente di non sperare in un governissimo ma continua sotto traccia a scommettere sul possibile fallimento dell'intesa M5s-Lega. ...