Nel mondo quante guerre di cui nessuno parla

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Kruder e Nonaka vincono a Meiringen - italiani Nelle retrovie : A Meiringen (Svizzera) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, nuova disciplina olimpica. Si è ripartiti soltanto con il boulder. Al maschile grande sorpresa da parte dello sloveno Jernej Kruder (3t4 z 7 8) che riesce a conquistare la prima vittoria nel circuito a 27 anni precedendo il giapponese Tomoa Narasaki (2t4 z 3 7) e il russo Aleksei Rubtsov (2t4 1 z 5 3), rispettivamente secondo e terzo nella ...

“Sarà Mara Venier la conduttrice”. Clamorosa novità Nel mondo della tv italiana. Dopo l’esperienza all’Isola - per la Zia si aprono le porte di un altro programma. Non da comprimaria - ma da vera e propria protagonista (come ai bei tempi) : Terremoti e sconvolgimenti nel mondo della tv italiana. Si vanno delineando, settimana Dopo settimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all’Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha ...

Francia - esperti a confronto per la giornata della ricerca italiana Nel mondo : 'Insieme all'Ice di Parigi lavoriamo per unire il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni ha detto Teresa Castaldo cercando di creare un primo 'innovazione hub' italiano in Francia. ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda Nell’all-around! Bielorussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica! Le Farfalle hanno trionfato alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Gregorio Paltrinieri vince i suoi 1500 sl. Quarto tempo al mondo Nel 2018 per il campione olimpico : 14’50″35 per Gregorio Paltrinieri nella serie 1 dei 1500 stile libero degli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione. Il campione del mondo, olimpico ed europeo di questa distanza ha confermato il titolo in Italia nei 1500 stile libero pur non sembrando brillantissimo. Dopo un avvio scandito da un ritmo da 29″5 per vasca, Greg ha alzato i propri riferimenti dagli 800 metri in avanti. Un calo dettato da una condizione non al 100% che ...

Medicina : Nel mondo 5 bimbi su 1000 con anomalia congenita al pene : Uno dei temi di cui si discute al congresso Frontiers in Genito-Urinary Reconstruction in corso all’Università Tor Vergata di Roma, è l’ipospadia: nel mondo 5 bambini su mille nascono con tale anomalia congenita del pene. Sostanzialmente, il meato uretrale non è posizionato sulla punta del pene ma sull’asta peniena o nei casi più gravi a livello dello scroto o del perineo. Non è una condizione dolorosa e le forme lievi non ...

Lutto Nel mondo del cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

Siria - Berlusconi : 'Oggi l'Italia non conta niente - in Europa e Nel mondo' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente'.

La ricerca italiana Nel mondo : ... Fondazione IDIS Città della Scienza di Napoli, Museo Galileo di Firenze, Museo delle Scienze di Trento e Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano che hanno raccolto ...

"StilOut" - debutto Nel mondo dell'impresa per Grassi jr - : Si chiama "StilOut", neologismo nato dalla fusione delle parole Stile e Outfit, ed è una startup made in Naples che si propone di rivoluzionare il mondo del fashion e-commerce. A lanciare la nuova impresa un portale online che permette al pubblico femminile di scegliere e selezionare un total look per ogni occasione , dal colloquio …

Sei rotte Nel mondo seguendo il volo dei fenicotteri : Sei rotte nel mondo seguendo il volo dei fenicotteri Tra aree protette e paludi naturali: dall’Italia al Venezuela, i luoghi in cui ammirare i fenicotteri. Continua a leggere

Il 16 aprile la Giornata della Ricerca Italiana Nel Mondo : Il 16 aprilesi apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per promuovere e valorizzare il lavoro delle Ricercatrici e dei Ricercatori e ...

Viaggio dal mondo medievale alle meraviglie del cosmo - Nel Castello millenario : Una serata nelle atmosfere medievali, una passeggiata con tappe enogastronomiche nella grande tenuta di un Castello millenario, un’esplorazione tra le stelle in uno dei cieli più bui d’Italia. Solo al Castello di Petroia – imponente maniero che svetta sulla campagna umbra sull’antico percorso che collega Gubbio a Perugia – è possibile in pochi giorni compiere un Viaggio dal mondo medievale alle meraviglie del cosmo. L’occasione è ...

LUCA ARGENTERO COMPIE 40 ANNI / Dal debutto al Grande Fratello al successo Nel mondo del cinema : LUCA ARGENTERO spegne oggi 12 aprile le sue prime 40 candeline: il debutto in televisione al Grande Fratello e il successo nel mondo del cinema italiano e internazionale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:30:00 GMT)