' Ndrangheta | il boss latitante Di Marte arrestato a Reggio Calabria

‘Ndrangheta - il video della cattura di Giuseppe Pelle. L’irruzione della polizia nel covo e la resa del boss latitante : Il boss latitante Giuseppe Pelle, considerato capo strategico e membro dei vertici della ‘ndrangheta, è stato arrestato dalla polizia in un blitz scattato nella notte a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Pelle era nascosto in una abitazione isolata in una zona impervia alle porte del paese calabrese L'articolo ‘Ndrangheta, il video della cattura di Giuseppe Pelle. L’irruzione della polizia nel covo e la resa del boss ...

'Ndrangheta - cosa sappiamo dell'arresto del boss Giuseppe Pelle : Prendeva le decisioni strategiche della 'Ndrangheta unitaria ed era uno degli elementi di spicco delle cosche coinvolte nella strage di Duisburg

‘Ndrangheta. Arrestato Giuseppe Pelle - boss di San Luca. Per le Regionali 2010 mafiosi e politici in pellegrinaggio da lui : Era latitante dal 2016 ed è stato catturato stanotte il boss di San Luca Giuseppe Pelle, 58 anni e figlio del patriarca della ‘ndrangheta ‘Ntoni Pelle. La squadra mobile di Reggio Calabria e gli uomini del Servizio centrale operativo della polizia di stato, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, lo hanno scovato a Condofuri. Il boss, ritenuto capo strategico della “Provincia” ed erede del mammasantissima defunto alcuni anni fa, si ...

