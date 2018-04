'Ndrangheta - arrestato latitante della cosca "Pesce" - : Vicenzo Di Marte, 37 anni, si era sottratto a un'ordinanza di custodia cautelare nel giugno 2015. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo dalla Spagna. Nell'operazione ...

‘Ndrangheta. Arrestato Giuseppe Pelle - boss di San Luca. Per le Regionali 2010 mafiosi e politici in pellegrinaggio da lui : Era latitante dal 2016 ed è stato catturato stanotte il boss di San Luca Giuseppe Pelle, 58 anni e figlio del patriarca della ‘ndrangheta ‘Ntoni Pelle. La squadra mobile di Reggio Calabria e gli uomini del Servizio centrale operativo della polizia di stato, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, lo hanno scovato a Condofuri. Il boss, ritenuto capo strategico della “Provincia” ed erede del mammasantissima defunto alcuni anni fa, si ...

Reggio Calabria - blitz nella notte : arrestato Giuseppe Pelle - capo strategico della ‘Ndrangheta : L'uomo si nascondeva in un'abitazione isolata e semi irraggiungibile a Condofuri: nel blitz impiegati 50 uomini della polizia. Il boss si è arresto senza opporre resistenza.Continua a leggere