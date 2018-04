NBA | gara-1 Boston Celtics-Milwaukee Bucks | SEGUI IL LIVE

NBA - Davis travolge Portland : successo per New Orleans in trasferta in gara-1 : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 95-97 L'unica vittoria esterna della prima notte di playoff NBA è quella raccolta a Portland da New Orleans, abile nel farsi trovare più pronta alla palla a ...

NBA - Toronto - - finalmente - buona la prima : battuta Washington in gara-1 : Per la prima volta dopo 17 anni, i Raptors vincono gara-1 di una serie playoff. Dopo dieci sconfitte consecutive all'esordio , il record con De Rozan e Lowry sul parquet era 0-7, , Toronto interrompe ...

NBA 2018 : Marco Belinelli firma la vittoria in gara-1 con 25 punti - Golden State travolge San Antonio : Finalmente i playoff! La stagione NBA 2018 è arrivata nella sua fase decisiva, che determinerà la squadra vincitrice del titolo per succedere nell’albo d’oro ai Golden State Warriors. E a proposito della squadra della baia, esordio vincente e convincente nella serie contro i San Antonio Spurs, forse la più attesa del primo turno. La prima sfida, invece, è stata letteralmente dominata da Golden State, che di fatto ha preso il largo ...

NBA - Belinelli - super esordio playoff : 25 punti nel successo in gara-1 su Miami : ... Belinelli e Ersan Ilyasova i rincalzi che non fanno sentire la loro assenza mentre recuperano in panchina: "L'aggiunto di due giocatori del genere al nostro gruppo fa tutta la differenza del mondo " ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-San Antonio : Gara-1 LIVE - Iguodala in quintetto : Una serie piena di interesse su Sky Sport 2 HD e il racconto su skysport.it. Primo tempo La prima notizia della serata è che Steve Kerr è già in vena di esperimenti: da point guard titolare parte ...

NBA - Golden State-San Antonio : Gara-1 alle 21 su Sky Sport 2 : Una serie piena di interesse: la palla a due alle 21 su Sky Sport 2 HD e il racconto su skySport.it.

NBA - Hornacek licenziato alla sirena dell'ultima gara : ed è già caccia alla panchina : Solo nella Grande Mela "a New York minute" non vale un minuto ma più un secondo, per raccontare dell'eterna frenesia e fretta che contraddistingue la città che non dorme mai. Non sappiamo se ha ...

NBA - All Star Saturday : per Booker record nella gara da tre. Mitchell vince nelle schiacciate : L'antipasto del weekend delle stelle hollywoodiano non e' stato dei più gustosi, con un Rising Stars Challenge sicuramente poco memorabile, ma l'All Star Saturday riconcilia i tifosi con lo spettacolo ...

NBA - per Devin Booker vittoria e record nella gara da tre punti : nessuno mai come lui a quota 28 : Il campione in carica Eric Gordon prova a bissare il titolo vinto a New Orleans dodici mesi fa, difendendolo dall'assalto di Tobias Harris, Wayne Ellington, Paul George, Devin Booker, Kyle Lowry, ...

NBA - All Star Game 2018 : Donovan Mitchell re delle schiacciate. Devin Booker vince la gara del tiro da tre : Il weekend dell’All Star Game di NBA è proseguito con l’All Star Saturday. Una delle serate più attese, quella che dà più spettacolo e adrenalina e che fa da preludio alla partita delle stelle della domenica. Il piatto forte è stato, come sempre, la gara delle schiacciate. A trionfare è stato Donovan Mitchell, proseguendo una stagione da rookie davvero da sogno. Il giocatore di Utah ha messo in scena un vero e proprio show, battendo ...