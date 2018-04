NBA | Davis travolge Portland | successo per New Orleans in trasferta in gara-1

Playoff NBA 2018 - Portland contro il gigante Davis : Blazers-Pelicans - sfida tra All-Star : La singola vittoria di differenza racconta bene i rapporti di forza tra Portland e New Orleans, due squadre meno distanti di quanto si potesse immaginare lo scorso 26 gennaio. I Pelicans, saldamente ...

NBA : Towns 30 - Minnesota strapazza i Clippers. Davis trascina New Orleans. Jazz suonati : Toronto non fa sconti a nessuno. La dodicesima vittoria nelle ultime 13 gare dei canadesi, sempre più padroni della Eastern Conference, arriva sul parquet di Orlando, sverniciati nel finale nonostante ...

NBA 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

NBA Sundays : Anthony Davis e i Pelicans in trasferta a Boston alla caccia dei playoff : L'ultima volta che i Boston Celtics hanno affrontato Anthony Davis il n°23 dei Pelicans ha mandato a libri una prestazione da 45 punti e 16 rimbalzi, trascinando i suoi alla vittoria in overtime e ...

NBA - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...

NBA - Anthony Davis avanza la sua candidatura : è lui l'MVP della regular season? : Tutti dicono che il basket è uno sport fatto di parziali, di inerzia. Questo è il nostro momento: non sappiamo fin dove riusciremo a reggere, ma adesso dobbiamo scendere in campo e vedere cosa ...

NBA - i risultati della notte : Anthony Davis da MVP - nona vittoria Pelicans. Lillard trascina i Blazers : Portland Trail Blazers-New York Knicks 111-87 IL TABELLINO Damian Lillard segna 37 punti con sei assist e otto triple, una per ogni vittoria messa in fila dai suoi Blazers in questo strepitoso momento ...

NBA Regular Season 2017/18 : Strepitosi Harden e Davis che trascinano in alto Rockets e Pelicans - bene anche Wizards e Hornets! : Gli ultimi quattro giorni di febbraio dell’NBA Regular Season 2017/18 sono stati a dir poco strani ma appassionanti. Se il freddo gela su gran parte d’Italia, nei parquet della NBA le partite sono state molto calde e le sorprese non sono affatto mancate. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati partendo dalle ultime tre sfide disputate domenica in questa NBA Regular Season. Importante la vittoria degli Spurs di Aldridge (27 ...

NBA - Anthony Davis formato MVP : 53 punti e 6vittoria in fila per i Pelicans : Durante la pausa per l'All-Star Game Anthony Davis lo aveva detto: "D'ora in poi affronterò ogni partita con una mentalità alla Russell Westbrook". I risultati si stanno vedendo, eccome: la stella dei ...

NBA 2018 : vittorie per tutte le big impegnate - brilla Anthony Davis : Serata da dieci partite per l’NBA 2018. impegnate, tra le altre squadre, anche diverse ancora in lotta per ottenere ottimi risultati, compresi quei Golden State Warriors favoriti per il titolo. Steph Curry e compagni non hanno fallito e hanno vinto 125-111 contro i New York Knicks, complici anche i 26 punti di Klay Thompson, miglior realizzatore di serata, mentre Durant e lo stesso Curry si sono fermati rispettivamente a 22 e 21 punti ...

NBA - Davis strapazza Phoenix : Ben 10 le gare di regular season NBA disputate nella notte. New Orleans batte Phoenix , 125-116, , grazie ad un super Davis, autore di 53 punti e 18 rimbalzi. Bene anche Boston che piega Memphis , 109-...

NBA - Il Postino diventa l'uomo delle pulizie : lo scherzo di Karl Malone a Anthony Davis : Uno in Louisiana ci è nato e ci è nato e ci è cresciuto, anche cestisticamente , andando al college a Louisiana Tech, , l'altro invece dello stato del sud è diventato la bandiera come superstar e ...

NBA - Anthony Davis scrive una pagina di storia e New Orleans batte Miami al supplementare : Forse bisognerebbe iniziare a considerare un ulteriore nome per la corsa al premio di MVP, perché il livello raggiunto da Anthony Davis meriterebbe quantomeno una menzione speciale. La stella dei New ...

NBA - Davis : "Con Cousins avremmo potuto andare in finale" : ROMA - Reduce da un All Star Game in cui ha segnato 12 punti contribuendo al successo del Team LeBron, Anthony Davis si è subito rituffato nell'universo Pelicans e ha parlato della pesante assenza ...