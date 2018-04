Napoli | Koulibaly | ' Milan forte | ha messo in difficoltà la Juve Le squadre che si

Napoli - tre inglesi su Koulibaly : in pole c'è il Chelsea : Sirene inglesi per Kalidou Koulibaly . Secondo il Corriere dello Sport , sulle tracce del difensore del Napoli ci sono Chelsea in testa, ma anche Liverpool ed Arsenal. Voci di offerte choc che si rincorrono, e che rimbalzano sul muro di gomma eretto dal Napoli a '...

Serie A : Inter- Napoli 0-0 - Koulibaly e Skriniar sono un muro - attaccanti in giornata no - sorpasso ufficiale della Juve [FOTO] : 1/16 Marco Alpozzi/LaPresse ...

LIVE Napoli-Spal - cronaca e risultato in tempo reale : ci prova Koulibaly : Notizie sul tema Risultati Serie A LIVE in tempo reale: Crociata e Poli portano in vantaggio Crotone e Bologna Napoli-Spal in tv, diretta e streaming sui canali Sky e Mediaset. Come vederla oggi 18 ...