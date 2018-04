Napoli | allarme furti a Piazza Bellini | due ragazze derubate in 10 minuti

Napoli calcio ultimissime - allarme stanchezza per 10 giocatori : Altissimo il numero di pedine azzurre con oltre 2000 minuti giocati in stagione. La Juventus, tuttora attiva su 3 fronti, ne ha solo 3: pagano le rotazioni di Allegri, con 19 unità in pieno turnover

Pasqua 2018 - allarme terrorismo in Italia/ Isis - allerta attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

Napoli E BRINDISI - ALLARME BABY-GANG/ Dipendente McDonald's aggredito. E prendono a pugni 16enne per derubarlo : NAPOLI e BRINDISI, ALLARME BABY-GANG: un Dipendente del McDonald's è stato aggredito perché aveva chiesto a dei ragazzini di lasciare il fast-food che stava per chiudere. In Puglia invece..(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Milano e Napoli - allarme bomba in stazione metro/ Ultime notizie - Sesto Fs e Colli Aminei pacchi sospetti : Milano e Napoli, allarme bomba in stazione metro: linea 1, Ultime notizie e aggiornamenti. Sesto FS e Colli Aminei le due stazioni coinvolte: pacchi sospetti e falsi allerte verificate(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Napoli - nuovo allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore dall'allarme di ...

Allarme bomba a Napoli : pacco sospetto nella metro - arrivano gli artificieri : Sono in corso le operazioni di bonifica all'interno della stazione Università della Linea 1 della metropolitana, dove è stata segnalata la presenza di un pacco abbandonato. L'area di piazza Bovio è ...

Trolley sospetto in piazza Bovio : Napoli in tilt per falso allarme bomba : allarme bomba in piazza Bovio. A destare sospetti un Trolley rosso lasciato a terra nei pressi dell'uscita università della metropolitana. I carabinieri hanno cinturato la zona in attesa...

Infortunio Hamsik - il calciatore del Napoli lancia l’allarme : Infortunio Hamsik – Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello con la Juventus ma a tenere banco sono le condizioni di Hamsik: “Il mio Infortunio? Le sensazioni non suono buonissime, ma ne sapremo di più tra qualche giorno quando tornerò a Napoli per degli esami più approfonditi”, così Marek Hamsik ai microfoni del portale Pravda.sk, a margine della premiazione come miglior giocatore slovacco 2018. “Scudetto? ...

Allarme bomba alla Whirlpool : evacuata la fabbrica di Napoli : Gli Artificieri dai carabinieri stanno, da ieri mattina, ispezionando lo stabilimento della Whirlpool di Ponticelli per un allarme bomba. Le operazioni sono cominciate dopo che alcuni dirigenti hanno ...

Probabili formazioni / Napoli Roma : Hamsik - allarme febbre? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Roma: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del big-match di Serie A domani sera al San Paolo(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:26:00 GMT)