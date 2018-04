Motocross | GP Portogallo 2018 | Jeffrey Herlings fa doppietta ad Agueda e scappa in

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP in DIRETTA : Gara-2. Jeffrey Herlings vola via e stacca Cairoli e Desalle : OASport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte delle due gare del round lusitano, per non perdervi nemmeno un istante dell’avvincente duello tra Jeffrey Herling e Tony Cairoli, nel quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2018. Si incomincerà alle ore 15.15 italiane con Gara-1, mentre alle 18.15 italiane sarà la volta di Gara-2. Pronti per una sfida senza esclusione di colpi! (Foto: Valerio Origo). CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : Jeffrey Herlings vince Gara-1 davanti a Tony Cairoli che completa una rimonta eccezionale : Il primo round del Gran Premio del Portogallo della MXGP va al leader della classifica generale, l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) che infila la terza vittoria consecutiva e conferma di essere un osso davvero duro per il nostro Tony Cairoli (KTM) che conclude al secondo posto. Terzo lo sloveno Tim Gajser (Honda) davanti al francese Gautier Paulin (Husqvarna) mentre il belga Clement Desalle (Kawasaki) dopo un buon avvio è costretto al ...

Motocross - GP Portogallo WMX 2018 : Courtney Duncan vince gara2 e firma la doppietta - Kiara Fontanesi terza : La neozelandese Courtney Duncan ha vinto la gara2 del GP di Portogallo WMX, prova valida per il Mondiale Motocross femminile. L’oceanica ha così realizzato la doppietta in terra lusitana e si è portata al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulla tedesca Larissa Papenmeier, oggi seconda attardata di otto secondi dalla rivale. La nostra Kiara Fontantesi ha chiuso in terza posizione riuscendo così a salire sul podio con la ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli - serve l’impresa contro Jeffrey Herlings : Altro giro, altra sfida tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli. Anche il Gran Premio del Portogallo della MXGP, infatti, si annuncia come l’ennesimo grande duello di questa stagione tra questi due campioni che stanno dominando, e monopolizzando, il Mondiale 2018. Il tracciato di Agueda farà da scenario a due gare assolutamente emozionanti e da non perdere con Jeffrey Herlings (che ieri si è aggiudicato la Qualifying race, proprio davanti a ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Come vederlo in tv - gli orari e il programma : Oggi domenica 15 aprile si corre il GP del Portogallo MXGP, quarta prova del Mondiale di Motocross. Ad Agueda andrà in scena un appuntamento fondamentale per le sorti del campionato: dopo i risultati ottenuti in Trentino, Jeffrey Herlings ha allungato in classifica generale e Tony Cairoli è chiamato a una pronta risposta: il siciliano dovrà cercare di tornare al successo e mettere paura al giovane rivale. Di seguito il calendario completo, il ...

Motocross/ Gp Portogallo 2018 Agueda : info streaming video e diretta tv - orario e risultato live (oggi) : diretta Motocross Gp Portogallo 2018 info streaming video e tv ad Agueda: orario e risultato live della quinta gara del Mondiale con Tony Cairoli (oggi 15 aprile).(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:06:00 GMT)

Motocross - GP Portogallo 2018 : Jeffrey Herlings si aggiudica la Qualifying Race di MXGP. Antonio Cairoli secondo : Jeffrey Herlings si è aggiudicato la Qualifying Race della MXGP. L’olandese porta a casa l’antipasto del weekend del GP del Portogallo. Il leader del Mondiale ha preceduto al traguardo Antonio Cairoli, che era scattato meglio di tutti ma che si è visto poi rimontare e superare dal suo compagno di marca in KTM. Tony ha dovuto difendersi anche dal francese Romain Febbre, alla fine terzo, provando a raggiungere Herlings ma fermandosi a ...

Motocross - GP Portogallo WMX 2018 : Courtney Duncan domina Gara-1 davanti a Nancy Van de Ven - settima Kiara Fontanesi : La neozelandese Courtney Duncan (Yamaha) domina Gara-1 del Gran Premio del Portogallo di Agueda del Mondiale WMX grazie ad una prova impeccabile, partendo al comando ed ampliando il suo vantaggio metro dopo metro. Alle sue spalle, il vuoto. In seconda posizione l’olandese Nancy Van de Ven (Yamaha) a 13.9 secondi mentre è terza la tedesca Larissa Papenmeier (Suzuki).a 20.9 Solamente settima a 1:44 la nostra Kiara Fontanesi (Yamaha) che ...

Motocross - Mondiale 2018 : il duello tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli si trasferisce in Portogallo : Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale MXGP 2018. Dopo i primi quattro appuntamenti stagionali disputati tutti d’un fiato, i piloti saranno impegnati ad Agueda, per il Gran Premio del Portogallo. Nella classe regina, ovviamente, tutte le attenzioni saranno calamitate dall’avvincente sfida tra il leader della classifica generale, l’olandese Jeffrey Herlings, e il nostro Tony Cairoli, distante 10 punti. I due ...

