Motocross | GP Portogallo 2018 | a che ora gareggia Tony Cairoli? Come vederlo in tv | gli

oasport

: Motocross- Gp Portogallo 2018 Agueda: info streaming video e diretta tv orario e risultato live (oggi) -… - zazoomblog : Motocross- Gp Portogallo 2018 Agueda: info streaming video e diretta tv orario e risultato live (oggi) -… - zazoomblog : Motocross GP Portogallo WMX 2018: Courtney Duncan domina Gara-1 davanti a Nancy Van de Ven settima Kiara Fontanesi… - zazoomnews : Motocross GP Portogallo WMX 2018: Courtney Duncan domina Gara-1 davanti a Nancy Van de Ven settima Kiara Fontanesi… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Oggi domenica 15 aprile si corre il GP delMXGP, quarta prova del Mondiale di. Ad Agueda andrà in scena un appuntamento fondamentale per le sorti del campionato: dopo i risultati ottenuti in Trentino, Jeffrey Herlings ha allungato in classifica generale eè chiamato a una pronta risposta: il siciliano dovrà cercare di tornare al successo e mettere paura al giovane rivale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato delle gare del GP delMXGP e gli orari in cui vedremo in pista Antonionella quarta prova del Mondiale di. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 15 APRILE: 14.15 Gara1 17.10 Gara2 GP: QUANDOVEDERE LE GARE IN TV Le gare del ...