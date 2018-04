Morto il 18enne scomparso a Salerno | è stato accoltellato al petto | fermato un coetaneo

Trovato Morto il 18enne scomparso nel Salernitano : ucciso a coltellate - : Antonio Alexander Pascuzzo era sparito lo scorso 6 aprile a Buonabitacolo. Il suo corpo è stato ri Trovato in una scarpata vicino al fiume Peglio. Gli inquirenti: morte verosimilmente violenta, ...

