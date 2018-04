Morta bimba di 3 anni travolta dopo tamponamento Uzzano | la tragedia | mamma grave | paese

Pistoia - auto ferma per far passare famiglia ma un’altra macchina tampona : Morta bimba di 3 anni e grave la madre : Una bambina di tre anni e mezzo è morta per le ferite riportate in un investimento nel quale è rimasta gravemente ferita la madre 42enne di Montecatini Terme (Pistoia). Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20,35 sulla strada statale Lucchese all’altezza dell’ex Zincheria Toscana a Santa Lucia di Uzzano (Pistoia). Dalla prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della stazione di Pescia, una famiglia, composta da padre, ...

Bimba Morta per otite : indagati tutti i medici : Con la fissazione dell’autopsia, che sarà eseguita all’ospedale di Brescia con consulenti non locali, la Procura di Brescia iscrive nel registro degli indagati tutti i medici che hanno preso in cura in un mese la bambina di quattro anni, Nicole, morta a Brescia a causa di un’infezione partita da un’otite. Tra i medici iscritti nel registro degli indagati ci sono il primo pediatra che l’aveva visitata un mese fa, i ...

Bimba Morta a Brescia per un'otite : il ministro Lorenzin inivia una task force : Ispettori del Ministero, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e carabinieri del Nas