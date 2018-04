Montenegro | elezioni | vince Djukanovic

Elezioni Montenegro - attesa risultati : 21.22 Chiusi i seggi in Montenegro dove si è votato per le presidenziali. Grande favorito è Milo Djukanovic, leader del Partito democratico dei socialisti al al governo che,per i sondaggi della vigilia, potrebbe vincere al primo turno. Il suo principale sfidante Mladen Bojanoic, appoggiato da gran parte delle opposizioni, ha denunciato irregolarità alla commissione elettorale. L'affluenza alle urne è stata del 59,3% alle 19, superiore al 58% ...

Montenegro : elezioni-referendum per accelerare o no verso la Ue : Podgorica - Le elezioni presidenziali in Montenegro di domenica 15 aprile rappresentano una sorta di referendum per una accelerazione oppure una frenata sulla scelta di campo occidentale che ha ...