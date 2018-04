: Montenegro al voto, favorito Djukanovic - NotizieIN : Montenegro al voto, favorito Djukanovic - infoitestero : Montenegro al voto, domenica primo turno delle elezioni presidenziali - LeonardDini : RT @SkyTG24: Montenegro al voto, domenica primo turno delle elezioni presidenziali -

Elezioni presidenziali inè Milo, leader del partito democratico dei socialisti(Dps) al governo, e politico di lungo corso nel paese ai cui vertici è rimasto per oltre 20 anni come premier e presidenteha ricordato i progressi del Paese in questi anni, dall'indipendenza del 2006 col referendum di separazione dall'unione con la Serbia all'avvio nel 2012 del negoziato di adesione all'Ue,e all'ingresso nella Nato a giugno scorso Sfidante è Bojanic, ma si prevede che non si arrivi nemmeno al ballottaggio.(Di domenica 15 aprile 2018)