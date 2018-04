Mondo | gli ori di Gold Coast

Milan - Gattuso : 'Donnarumma può diventare il miglior portiere al Mondo' - : Reina? Ho visto bene Donnarumma, se arriverà lo accoglieremo a braccia aperte, Gigio può diventare il portiere più forte al mondo, ma deve interpretare il ruolo in maniera moderna, ha tutte le ...

Il peggior lavoro del Mondo? Pulire le case degli accumulatori seriali : “C’è di tutto” : George Mensah è il proprietario di una ditta di pulizie che opera nelle case dei cosiddetti accumulatori seriali. Ai giornali inglesi ha raccontato la sua storia: "Troviamo di tutto: scarpe piene di topi morti, bottiglie ricolme di urina, ritagli di unghie e materiale pornografico. E' una patologia in continuo aumento".Continua a leggere

In Italia migliaia di uomini senza pene - presto da noi il quarto trapianto al Mondo : ... l'uomo australiano che nel 1998 ricevette il primo trapianto di mano ne chiese la rimozione 3 anni dopo; il paziente cinese del primo trapianto di pene al mondo nel 2006 ha chiesto che gli venisse ...

Lutto nel Mondo del cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

Formula E - Agag : A Roma organizzazione tra le migliori al Mondo : Devo dire che abbiamo trovato un livello di collaborazione e efficacia tra i migliori al mondo'. La Raggi ha commentato: "Il motore elettrico può essere il futuro: è la sfida che dobbiamo affrontare, ...

Gli alberi più belli e curiosi del Mondo : ALBERO DI TULE - OAXACA " MESSICO " E' uno degli alberi monumentali più grandi del mondo, con un tronco dal diametro di oltre 11 metri. Si tratta di un esemplare particolarmente mastodontico di ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 12 aprile. Paltrinieri e Quagliarella top al Mondo - Federica Pellegrini insoddisfatta e Panziera da ... : Per la cronaca, la vittoria è andata alle citate Fiamme Oro , 4'02 12, a precedere l'Aniene A , 4'05 68, e le Fiamme Gialle 4'06 09. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Nuoto giandomenico.

Vittorio Feltri : 'Staffetta Salvini-Di Maio modo migliore per farci ridere dietro dal Mondo' : Ci manca solo la staffetta per giungere all' apice del ridicolo. Due anni e mezzo di governo Di Maio e altri due anni e mezzo di governo Salvini. Un po' per uno fa male a nessuno, come si diceva all' ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 12 aprile. Paltrinieri e Quagliarella top al Mondo - Federica Pellegrini insoddisfatta e Panziera da record : Giornata ricca di emozioni nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-3 hanno regalato prestazioni di primissimo livello e val la pena raccontarle nel dettaglio. 800 stile libero uomini “Volevo testare la mia nuotata”. Queste le parole di Gregorio Paltrinieri che, quando si tratta di far fatica, è sempre lui. Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione ...

Cannes 2018/ Non solo Garrone e Rohrwacher : Dogman - il Mondo conoscerà la storia del 'canaro' della Magliana : Cannes 2018, la nuova edizione del Festival prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Viaggio dal Mondo medievale alle meraviglie del cosmo - nel Castello millenario : Una serata nelle atmosfere medievali, una passeggiata con tappe enogastronomiche nella grande tenuta di un Castello millenario, un’esplorazione tra le stelle in uno dei cieli più bui d’Italia. Solo al Castello di Petroia – imponente maniero che svetta sulla campagna umbra sull’antico percorso che collega Gubbio a Perugia – è possibile in pochi giorni compiere un Viaggio dal mondo medievale alle meraviglie del cosmo. L’occasione è ...

TED 2018 sceglie 7 Audacious Project per continuare a cambiare il Mondo : TED 2018 'Il mondo ha bisogno di soluzioni, di progetti audaci, e di trasformarli in azione' ha detto la madrina della presentazione, Laureen Powell Jobs, vedova di Steve Jobs e filantropa ...

Emanuele Blandamura vuole riportare il Mondiale in Italia! Che sfida a Murata - a mezzo secolo dalle imprese di Benvenuti : tutti gli italiani Campioni del Mondo : Emanuele Blandamura vuole riscrivere la storia della boxe italiana e consacrarsi per l’eternità. Sioux salirà sul ring domenica 15 aprile per sfidare Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi: a Yokohama (Giappone) il 38enne affronterà il padrone di casa detentore della cintura con l’obiettivo di salire sul tetto del Pianeta. Nella storia del nostro pugilato, soltanto tre italiani sono riusciti a laurearsi Campioni del Mondo in ...

Sci velocità - Simone Origone non si ferma : “Voglio i Mondiali del 2019 con record del Mondo” : A 39 anni è arrivata la decima Coppa del Mondo: Simone Origone, dominatore incontrastato della specialità dello sci velocità sin dai primi anni del terzo millennio, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Al quotidiano torinese l’italiano ha parlato del suo ultimo successo internazionale, nonché degli stimoli che ancora lo spronano ad andare avanti nonostante le primavere aumentino. Origone racconta così una stagione finita in ...