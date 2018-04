Mondiale medi | Blandamura ko | Murata conserva il titolo

Boxe - Mondiale WBA pesi medi : Emanuele Blandamura non riesce nell’impresa. Sioux si arrende a Ryota Murata - conferma per il Campione : Emanuele Blandamura non è riuscito nell’impresa quasi impossibile ed è stato sconfitto da Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi. Davanti ai 17000 calorosi spettatori della Yokohama Arena, il nostro Sioux si è dovuto arrendere per ko tecnico a 2’56” dell’ottava ripresa: il 32enne giapponese si conferma così Campione del Mondo difendendo la cintura per la prima volta in carriera mentre il 38enne friulano (romano ...

Boxe - il sogno proibito di Blandamura : in Giappone con Murata il Mondiale dei medi : I giallorossi qualche giorno dopo il miracolo sportivo lo hanno compiuto, ora sta al romano d'adozione , è cresciuto nel quartiere Nuovo Salario ma è nativo di Udine, sconvolgere il mondo della Boxe. ...

Emanuele Blandamura vs Ryota Murata - Mondiale WBA pesi medi : Sioux per l’impresa nella bolgia di Yokohama : Domenica 15 aprile, davanti ai 17000 spettatori della Yokohama Arena, si sfideranno Emanuele Blandamura e Ryota Murata per il Mondiale WBA dei pesi mesi. Il 38enne friulano avrà l’occasione della vita, per la prima volta combatterà per una cintura Mondiale e andrà a caccia dell’impresa nella tana del Campione del Mondo in carica che salirà sul ring sostenuto dal proprio pubblico e chiamato alla prima difesa del titolo. Si preannuncia ...

Emanuele Blandamura vs Ryota Murata - Mondiale WBA pesi medi : il Sioux italiano ai raggi X. Dalla cintura europea al sogno iridato : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi all’appuntamento della vita, il match che ha atteso per tutta la carriera e che potrebbe consacrarlo per l’eternità: domenica 15 aprile, il 38enne sfiderà Ryota Murata per il Mondiale WBA dei pesi mesi. A Yokohama (Giappone) il friulano di nascita cercherà l’impresa leggendaria di fronte ai 17000 spettatori che tiferanno l’idolo di casa, detentore della cintura e Campione ...

Emanuele Blandamura vs Ryota Murata - Mondiale WBA pesi medi : il giapponese ai raggi X - dal trionfo olimpico alla cintura iridata : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita: domenica 15 aprile sfiderà Ryota Murata per il Mondiale WBA dei pesi medi. A Yokohama (Giappone) il 38enne è chiamato a una vera e propria impresa contro il detentore del titolo che avrà il sostegno dei 17000 spettatori annunciati sugli spalti. Il friulano ha però tutti i mezzi per fare la differenza e cercare una vera e propria impresa contro l’idolo locale. Conosciamo ...

Blandamura-Murata - Mondiale WBA pesi medi : quando si combatte e su che canale vederlo in tv? Il programma e l'orario