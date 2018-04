Mio papà è morto | ma era ateo Dove è ora? Il Papa consola il bimbo e gli

Gb : papà Alfie protesta - 'polizia ha minacciato Mio arresto' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Frances Bean Cobain e il suo futuro nella musica : «Sarei felice se Mio papà fosse orgoglioso di me» : Dopo i video nei quali canta “Hallelujah”di Leonard Cohen e un suo brano inedito, il talento di Frances Bean Cobain è ormai evidente. Merito di papà Kurt e mamma Courtney e del suo costante interesse verso il mondo dell’arte, la ragazza sembra avere le idee definite sul suo futuro. [arc id=”145db048-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] In una recente intervista rilasciata a E!, Frances Bean ha dichiarato che “per ...

Ferrara - 13enne minacciato di morte. Il papà presenta 5 denunce : “Mio figlio non vive più” : Un ragazzino che frequenta le scuole medie è stato minacciato di morte da un gruppo di minori che da tempo terrorizza la città. “Se non ritiri la denuncia finisce male. Ti riempio di botte fino ad ammazzarti”, gli hanno detto dopo che, insieme al padre, ha denunciato il furto del cellulare.Continua a leggere

Paola Piola : "Per me la rovesciata è Mio papà" : Paola Piola, ospite dei conduttori Federico Taddia e Matteo Bussola, ricorda suo padre, Silvio Piola, calciatore di squadre come Juventus, Lazio e Pro Vercelli nonché campione del mondo ai Mondiali del 1938. Piola è stato il primo a fare un goal in rovesciata, molto prima di Cristiano Ronaldo e Paola ci racconta della sua dedizione per il calcio, di come si esercitava per fare ...

La lettera di dimissioni di Viganò al Papa : "Molte polemiche sul Mio operato - mi faccio in disparte". Il rammarico di Francesco : Letta e diffusa con omissioni, tagli e ritocchi alla foto, la lettera personale e riservata del Papa emerito Benedetto XVI al prefetto della Segreteria per la comunicazione Dario Edoardo Viganò culmina con le dimissioni di quest'ultimo. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Viganò e l'incarico passa a monsignor Lucio Adriàn Ruiz. Lo ha annunciato il portavoce della Santa Sede, Greg Burke.Negli ultimi giorni il ...

«Auguri papà - da sempre il Mio eroe» : Dediche, frasi d’amore, scatti del passato, canzoni. Ogni Festa del papà è tempo di tornare bambini o di stringersi ai propri figli. I famosi spesso lo fanno anche attraverso i social, e i profili ufficiali diventano un bellissimo album dei ricordi e degli insegnamenti. Per chi non c’è più, per chi va festeggiato ogni giorno e per chi lo sta per diventare. Il 19 marzo del 2018 ad aprire le danza ci ha pensato Chiara Francini. ...

Tanti auguri papà - ma il Mio idolo è qualcun altro : Se è vero che ogni bambino ha un eroe a cui si ispira, è altrettanto corretto pensare che tra i modelli da seguire ci siano i loro papà e i calciatori più forti del pianeta. Se poi il fuoriclasse in ...

Festa del papà - a Roma corteo dei padri separati : “Anche noi meritiamo rispetto. Mio figlio? Non lo vedo da 465 giorni” : “Tutti uguali”. Questo lo slogan del Daddy’s Pride, la maniFestazione dei papà separati, organizzata in occasione della Festa del papà. Dal Colosseo a Piazza Venezia, hanno sfilato i papà separati per far valere i loro diritti. “Dopo 20 anni di maniFestazioni, la Festa del papà è ancora solo la Festa dei pasticceri – spiega uno degli organizzatori – Noi vogliamo difendere il diritto dei bambini di amare due ...

Papa Francesco a Pietrelcina : 'I giovani trovino lavoro qui. Agli anziani PreMio Nobel' VIDEO : 'Questo umile frate cappuccino ha detto nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto ...

Papa Francesco : 'Mi piacerebbe si desse il PreMio Nobel agli anziani' : "Mi piacerebbe che una volta si desse il Premio Nobel agli anziani, che danno memoria all'umanità". Lo ha detto Papa Francesco, parlando 'a braccio', durante il suo incontro con i fedeli a Pietrelcina.

Tiziano Ferro non è papà/ “Quel bambino non è Mio” : la smentita dopo il caso social : Tiziano Ferro non è diventato papà: “Quel bambino non è mio”. La smentita del cantautore dopo il caso social. La sua voglia di paternità ha tratto in inganno i fan. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Ratzinger difende Papa Francesco : "Basta con lo stolto pregiudizio su Bergoglio. C'è continuità tra il Mio pontificato e il suo" : I volumi della collana "La Teologia di Papa Francesco" presentati oggi "mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento". Lo dice in un messaggio il Papa emerito Benedetto XVI."Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto ...

Cara prof - poggi qui la mano : è la tomba di Mio papà carabiniere : Bisognerebbe leggerla tutta d'un fiato la lettera di Michele. E farla ascoltare a chi, birra in mano e tanta voglia di infangare una divisa, per lunghi minuti ha augurato la morte a poliziotti e Carabinieri schierati a tutela dell'ordine pubblico.È solo un ragazzino, Michele. Dodici anni fa due banditi armati di kalashnikov lo hanno strappato al calore dell'amore del padre. Oggi gli rimane "il freddo delle mie labbra ...