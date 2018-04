Milano vince il derby - Venezia tiene il passo. Trento vede i playoff

Basket - Serie A 2018 : l’Olimpia Milano si conferma al comando - Venezia vince contro Brescia : Tempo di derby e scontri diretti nella 26esima giornata del campionato di Serie A di Basket 2017-2018, che volge ormai al termine della stagione regolare. La giornata odierna sorride alle due squadre che guidano la classifica: Milano ha vinto il derby contro Cantù, mentre Venezia ha sconfitto Brescia nello scontro diretto per quella che attualmente è la seconda posizione alle spalle proprio dell’Olimpia. L’EA7 Armani Milano si è ...

Battaglia legale - vince Vitali : commessa da 80 milioni di euro per la quinta corsia della Milano-Laghi : Un bando da record, quello della nuova Milano-Laghi, indetto con procedura ristretta da Autostrade per l'Italia il 10 agosto 2016, a base d'asta 85,2 milioni di euro, 26 imprese in corsa, e il Gruppo ...

Diretta / Olimpia Milano Panathinaikos (risultato finale 95-96) streaming video e tv : vince il Panathinaikos : Diretta Olimpia Milano Panathinaikos streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 30^ giornata di Eurolega (oggi giovedì 5 aprile)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 22:47:00 GMT)

MADDALONI - Il Liceo Linguistico del 'Villaggio' sul gradino più alto a Milano : l'allieva Lucia Campana vince il concorso internazionale di ... : Il concorso, che è stato patrocinato dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura della Federazione Russa , si è caratterizzato per la partecipazione di ragazzi russi, ...

Basket - Serie A : Milano vince perdendo meno... palloni. Mai visto un Gentile così : Quattro vittorie in trasferta nella 23esima giornata del campionato di Serie A: Milano intanto resta, da sola, in testa alla classifica. Reggio Emilia, invece, deve ancora recuperare due gare. Basket, ...

Diretta / StraMilano 2018 streaming video Rai : vince Kelix Kibitok - secondo Sutume Asefe (25 marzo) : Diretta Stramilano 2018: streaming video Rai.tv. Orario, percorso e vincitore della mezza maratona tradizionale e affascinante che si corre lungo le strade del capoluogo lombardo(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Ciclismo - Elia Viviani : “Felice di vincere da favorito. Ero deluso dopo la Milano-Sanremo” : Una vittoria di prepotenza, partendo con i favori del pronostico e confermandoli al traguardo: Elia Viviani si è imposto oggi nella De Panne Koksijde (ex Tre Giorni di La Panne), grazie ad uno sprint impressionante soprattutto negli ultimi 100 metri. Il velocista della Quick-Step Floors fa sei in stagione con la nuova maglia: inizio di 2018 eccellente che può trasformarsi davvero in strepitoso. “È la mia prima vittoria europea dell’anno e ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano lotta ma si arrende nel finale. Lo Zalgiris Kaunas vince e vede i playoff : Inizia con una sconfitta l’ultimo doppio impegno dell’Eurolega, che tanto bene aveva portato fin qui a Milano. L’Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria odierna. Proprio questa differenza di motivazioni è ...

Vincenzo Nibali : ecco le sue ambizioni dopo la Milano-Sanremo - le dichiarazioni : Per Vincenzo #Nibali , la stagione 2018 è iniziata nel migliore dei modi, con la conquista della classicissima la Milano-Sanremo. [VIDEO] Una manifestazione ciclistica dove lo Squalo si è imposto sul ...

Commercio : team Coinbusters vince il Cashless Milano Hack (3) : (AdnKronos) - Il Cashless Milano Hack, spiega Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e ai Servizi civici del Comune di Milano, è stato "un evento molto interessante e importante all'interno della prima edizione della Milano Digital Week. Il nostro partner Nexi ha voluto sfruttare la t